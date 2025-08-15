Статистика відходить на другий план: інвестори впевнені, що Трамп дотисне Пауелла

Поки Трамп готувався до зустрічі на Алясці, в черговий раз відкладав введення в дію жорстких тарифів на китайський імпорт, тепер до 10 листопада, та традиційно вихваляв свої досягнення на посаді президента, ринки продовжували радіти життю, демонструючи святу віру в те, що в основних індексів є лише один шлях — тільки вгору і ні кроку назад. А, якщо інколи і доводилося трохи відступити, то лише для того, щоб зібрати сили для нового чергового стрибка, назустріч історичним рекордам.

Фокус на ФРС. Після того, як «Магічна 7», за виключенням Nvidia, вже відзвітувала про поточні результати — хто краще, хто гірше, але в цілому добре — в середовищі інвесторів домінуючою стала дискусія про те, чи почне ФРС знижувати ставки вже на вересневому засіданні? І якщо так, то на скільки? І одним з головних каталізаторів, які можуть вплинути на рішення центрального банку, є дані про інфляцію, які були оприлюднені цього тижня.

Інфляція

Спочатку оголосили СРІ, індекс споживчої інфляції, який виявився таким самим, як і в попередньому місяці, на рівні 2,7%, в річному вимірі, і трохи нижче ніж очікували (2,8%). Базова споживча інфляція, без урахування цін на продукти харчування та пальне, виросла до 3,1%, максимального значення за останні п’ять місяців, перевищивши прогноз у 3%. Але такими новинами нинішній ринок не злякаєш — зниження основної інфляції розцінили як гарну новину, і індекси полетіли ставити чергові історичні рекорди.

Історія з PPI, промисловою інфляцією, виявилася менш оптимістичною: в липні ціни зросли набагато вище, ніж очікувалося, (0,9% vs 0,2%), що стало найбільшим місячним зростанням за минулі три роки. У річному обчисленні РРІ зріс до 3,3%, значно перевищивши очікування у 2,5%. Базовий РРІ зріс до 3,7% з 2,6% у червні. Очікування були на рівні 2,9%. Здавалося б, є над чим замислитися, але коли ринки ростуть так, як зараз, і що не день ставлять нові рекорди, то замислюватися просто ніколи — хочеться купувати, щоб, не дай боже, щось не проґавити.

До речі, про рекорди — їх ставлять не тільки індекси. Рекордним є дефіцит державного бюджету, державний борг, оцінка компаній і ще чимало факторів, які навряд чи мали б сприяти зростанню ринків, але коли кількість грошей в обігу теж є рекордною і продовжує збільшуватися, а доступ до ринків став дуже легким та дешевим, а то й взагалі безкоштовним, здається немає такої сили, яка могла б зупинити зростання.

І ось в таких умовах перманентних рекордів всього на світі, включно з криптовалютами та дорогоцінними металами, від центрального банку вимагають знижувати ставку і не просто знижувати, а на цілих 150−200 б.п. до кінця року. Уряд Трампа, звісно, зрозуміти можна — їм потрібно брати в борг, без цього ніяк, і чим дешевше вдасться позичити, тим краще.

Але ж і Пауелла можна зрозуміти: ринки на максимумі, гроші друкуються, рецесія все не настане, а інфляція не тільки ніяк не зменшиться до цільового показника, а ще й ось-ось почне зростати, дочекавшись дії Трампових тарифів. З огляду на поточний стан справ виходить так, що вимоги до Пауелла більше політичні, аніж економічні.

Що буде зі ставкою ФРС

Проте в наші часи ринки вірять політикам набагато охочіше, ніж економічним даним: ймовірність того, що у вересні ставку знизять на 25 б.п. становить 93%. До кінця року найбільш ймовірним сценарієм є два зниження (45%), але шанси на те, що їх буде аж три, невпинно зростають. За місяць ймовірність трьох знижень зросла з 19% до 43%.

Не дивно, що при таких очікуваннях ринки ростуть, але уявіть, який може бути сюрприз, якщо у вересні Пауелл проявить принциповість і все ж таки нагадає інвесторам, що якщо цільовий показник інфляції існує, то його потрібно дотримуватися.

Що в підсумку? Враховуючи стан справ на сьогодні, мені здається, що є два варіанти подальшого розвитку подій: або інвестори винайшли вічний двигун заробляння грошей і нас всіх скоро нагородять Нобелівською премією, або ця бульбашка лусне і заллє інвесторів оптимізмом аж по самі вуха. У що вірити — вибирати вам, але вибір точно непростий.