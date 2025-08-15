Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня року напередодні переговорів Трампа та путіна

Ціни на природний газ в Європі знизилися майже до найнижчого рівня 2025 року в очікуванні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, який пройде сьогодні, 15 серпня, на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на газ

Напередодні п'ятничної зустрічі голландські ф'ючерси на найближчий місяць — європейський еталон газу — впали на 1,4% до 31,70 євро станом на 10:55 за київським часом. Оскільки переговори розпочнуться вже після закриття торгів в Амстердамі потенційні цінові зміни на ринку газу стануть помітними лише після його відкриття в понеділок вранці.

Ф'ючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши найнижчого рівня з травня цього року. Хоча мало хто з трейдерів очікує негайного відновлення поставок російського газу до Європи — навіть у разі домовленості про припинення вогню в Україні — будь-яке посилення чи послаблення санкцій щодо російської енергетики може мати значні наслідки для світових поставок.

Незважаючи на падіння, європейські ціни на газ все ще перевищують рівні, які були до енергетичної кризи, що почалася понад три роки тому з повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сьогодні регіон отримує більшу частину своїх поставок з віддалених країн, таких як США та Катар. Минулого року менше п'ятої частини газу надходило з росії, і Європа конкурує за ці вантажі з іншими великими покупцями в Азії.

Якщо російські проєкти з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) відновляться (деякі з них нині під санкціями США), це може збільшити загальний обсяг світових поставок і, відповідно, спростити залучення танкерів.

«Те, наскільки сильно послабляться енергетичні санкції, прямо залежить від масштабу припинення вогню, ініційованого путіним, перевіреного завершення війни в Україні та надійних гарантій щодо відбудови неокупованих українських територій», — пояснив Клаудіо Штойер, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Bloomberg оцінює, що загальний обсяг поставок російського СПГ може досягти 50 млн тонн до 2030 року, якщо відповідні санкції будуть скасовані, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Наразі виробничі потужності, зокрема проєкт «Арктик СПГ 2» та дві менші установки зі скраплення газу, стикаються з обмеженнями.

Тим часом президент США попередив Москву, що він готовий запровадити «дуже серйозні наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Трамп вже подвоїв тарифи для Індії до 50% за її закупівлі російської нафти.

Крім того, він наполягає на тому, щоб Європа купувала більше СПГ зі США, причому кілька нових проєктів, як очікується, будуть запущені в найближчі роки. Європа зобов'язалася повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Прогнози ринку

Незважаючи на падіння цін на газ напередодні зустрічі — хоча й у вузькому діапазоні — аналітики Energy Aspects Ltd. очікують, що вони можуть відновитися, оскільки ринок, можливо, переоцінює швидке повернення російського газу.

Вищі ціни також можуть виникнути, якщо США підвищать штрафи на російську нафту та газ за відсутності прогресу в угоді. На щастя для Європи, цього року вона досягла стабільного прогресу в збільшенні обсягів закачування газу в сховища, які заповнені майже на 73%.

«Ми тепер звикли очікувати несподіваного, як від Трампа, так і від путіна, і це пояснює, чому ринку важко позиціонувати себе», — сказав Жан-Крістіан Хайнц, колишній керівник відділу торгівлі енергоносіями, який зараз є незалежним консультантом у Wideangle LNG.