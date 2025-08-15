Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня року напередодні переговорів Трампа та путіна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 серпня 2025, 15:39

Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня року напередодні переговорів Трампа та путіна

Ціни на природний газ в Європі знизилися майже до найнижчого рівня 2025 року в очікуванні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, який пройде сьогодні, 15 серпня, на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на природний газ в Європі знизилися майже до найнижчого рівня 2025 року в очікуванні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, який пройде сьогодні, 15 серпня, на Алясці.
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на газ

Напередодні п'ятничної зустрічі голландські ф'ючерси на найближчий місяць — європейський еталон газу — впали на 1,4% до 31,70 євро станом на 10:55 за київським часом. Оскільки переговори розпочнуться вже після закриття торгів в Амстердамі потенційні цінові зміни на ринку газу стануть помітними лише після його відкриття в понеділок вранці.

Ф'ючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши найнижчого рівня з травня цього року. Хоча мало хто з трейдерів очікує негайного відновлення поставок російського газу до Європи — навіть у разі домовленості про припинення вогню в Україні — будь-яке посилення чи послаблення санкцій щодо російської енергетики може мати значні наслідки для світових поставок.

Незважаючи на падіння, європейські ціни на газ все ще перевищують рівні, які були до енергетичної кризи, що почалася понад три роки тому з повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сьогодні регіон отримує більшу частину своїх поставок з віддалених країн, таких як США та Катар. Минулого року менше п'ятої частини газу надходило з росії, і Європа конкурує за ці вантажі з іншими великими покупцями в Азії.

Якщо російські проєкти з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) відновляться (деякі з них нині під санкціями США), це може збільшити загальний обсяг світових поставок і, відповідно, спростити залучення танкерів.

«Те, наскільки сильно послабляться енергетичні санкції, прямо залежить від масштабу припинення вогню, ініційованого путіним, перевіреного завершення війни в Україні та надійних гарантій щодо відбудови неокупованих українських територій», — пояснив Клаудіо Штойер, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Bloomberg оцінює, що загальний обсяг поставок російського СПГ може досягти 50 млн тонн до 2030 року, якщо відповідні санкції будуть скасовані, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Наразі виробничі потужності, зокрема проєкт «Арктик СПГ 2» та дві менші установки зі скраплення газу, стикаються з обмеженнями.

Тим часом президент США попередив Москву, що він готовий запровадити «дуже серйозні наслідки», якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Трамп вже подвоїв тарифи для Індії до 50% за її закупівлі російської нафти.

Крім того, він наполягає на тому, щоб Європа купувала більше СПГ зі США, причому кілька нових проєктів, як очікується, будуть запущені в найближчі роки. Європа зобов'язалася повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Прогнози ринку

Незважаючи на падіння цін на газ напередодні зустрічі — хоча й у вузькому діапазоні — аналітики Energy Aspects Ltd. очікують, що вони можуть відновитися, оскільки ринок, можливо, переоцінює швидке повернення російського газу.

Вищі ціни також можуть виникнути, якщо США підвищать штрафи на російську нафту та газ за відсутності прогресу в угоді. На щастя для Європи, цього року вона досягла стабільного прогресу в збільшенні обсягів закачування газу в сховища, які заповнені майже на 73%.

«Ми тепер звикли очікувати несподіваного, як від Трампа, так і від путіна, і це пояснює, чому ринку важко позиціонувати себе», — сказав Жан-Крістіан Хайнц, колишній керівник відділу торгівлі енергоносіями, який зараз є незалежним консультантом у Wideangle LNG.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами