15 серпня 2025, 8:29

АРМА очолила нова керівниця: що про неї відомо

Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначено Ярославу Максименко, яка до цього обіймала посаду заступниці голови агентства з питань євроінтеграції. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook.

Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначено Ярославу Максименко, яка до цього обіймала посаду заступниці голови агентства з питань євроінтеграції.
Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Соболев зазначив, що Ярослава Максименко є висококваліфікованим фахівцем:

  • Вона має багаторічний досвід у сферах права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці.
  • До призначення в АРМА очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві економіки, коли міністерством керувала Юлія Свириденко.
  • Міністр підкреслив, що вона постійно працювала з активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему зсередини.

Крім того, за інформацією Інтерфакс-Україна, Ярослава Максименко раніше:

  • Керувала тоді ще державною «Об'єднаною гірничо-хімічною компанією» (ОГХК).
  • Була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ.
  • До липня 2021 року була засновницею та керівницею юридичної компанії «Сталекс та партнери», а зараз володіє ТОВ «Юридична компанія АС».

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції обіймав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 липня колишня голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення. В той же день її заяву задовольнив Кабмін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Michaz
Michaz
15 серпня 2025, 9:52
#
Це у наглядові раді ОПЗ де усі хто керував ним збагатилася на мільярди гривень?))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
