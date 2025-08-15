АРМА очолила нова керівниця: що про неї відомо

Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначено Ярославу Максименко, яка до цього обіймала посаду заступниці голови агентства з питань євроінтеграції. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook.

Соболев зазначив, що Ярослава Максименко є висококваліфікованим фахівцем:

Вона має багаторічний досвід у сферах права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці.

До призначення в АРМА очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві економіки, коли міністерством керувала Юлія Свириденко.

Міністр підкреслив, що вона постійно працювала з активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему зсередини.

Крім того, за інформацією Інтерфакс-Україна, Ярослава Максименко раніше:

Керувала тоді ще державною «Об'єднаною гірничо-хімічною компанією» (ОГХК).

Була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ.

До липня 2021 року була засновницею та керівницею юридичної компанії «Сталекс та партнери», а зараз володіє ТОВ «Юридична компанія АС».

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції обіймав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 липня колишня голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення. В той же день її заяву задовольнив Кабмін.