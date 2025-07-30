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30 липня 2025, 9:14

Голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума написала заяву про звільнення.

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума написала заяву про звільнення. ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити», — повідомила вона в телеграм-каналі.
Фото: www.rbc.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити», — повідомила вона в телеграм-каналі.

За її словами, 29 липня офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

«Тому важливо зробити це саме у цей день.

Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів.

Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди — рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм.

Це все результат роботи великої команди професіоналів і я вдячна кожному головному спеціалісту, керівнику відділу, управління, департаменту АРМА та моїм заступникам за віддану працю для держави. Ви — приклад достойних, доброчесних та професійних державних службовців.

Попереду — міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно.

Цінуючи усіх своїх заступників, вірю, що уряд призначить тимчасово виконуючим обовʼязків Голови АРМА того, хто найгармонічніше з цим питанням справиться та забезпечить достойний супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.

Вірю, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих нашою командою результатів.

Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день: +16 млн грн до державного бюджету від управління «трубою медведчука».

Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю — ТАК тримати!

Моя місія тут — виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати", — написала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
30 липня 2025, 12:04
#
Написала заяву про … тіхонєчко в лєс уйті!
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