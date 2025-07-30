Кабмін звільнив голову АРМА

Кабінет міністрів звільнив голову Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олену Думу. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

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«Вчора звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Президент підтримав план Уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері", — написала Свириденко.

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За її словами, головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України.