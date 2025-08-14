Головне за четвер: Золотовалютні резерви, інвестиції в ОВДП та історичний максимум біткоїна

У липні 2025 року міжнародні резерви України скорочуються, а частка євро у них продовжує зростати. Як це вплине на українську економіку та валютну політику — у докладному аналізі.

У «Дії» відновили дві онлайн-послуги для водіїв після тижневої перерви

У застосунку «Дія» знову доступні послуги із заміни техпаспорта та перереєстрації транспортних засобів. Ці функції були недоступні для користувачів з 4 серпня через технічні збої

Курс біткоїна оновив історичний максимум

Курс біткоїна в ніч на 14 серпня оновив історичний максимум, випливає з даних найбільшої криптобіржіBinance. Станом на 01:50 ціна перевищила позначку $123,5 тис., потім зростання трохи сповільнилося. Попереднього рекорду $123,2 тис. було досягнуто 14 липня. Вдень 13 серпня BTC коштував $120,6 тис.

Нацбезпека на продаж: чому Трамп дозволив постачати чіпи до Китаю

План США дозволити Nvidia, AMD та іншим компаніям продавати передові напівпровідники до Китаю посилає чіткий сигнал противникам Америки: навіть проблеми національної безпеки ігноруватимуться, доки адміністрація президента Дональда Трампа отримує свою частку.

Інвестиції українців в ОВДП досягли рекордних 100 мільярдів гривень

Обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вперше в історії України перетнув позначку в 100 млрд грн, сягнувши рекордних 100,2 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ станом на 14 серпня 2025 року.