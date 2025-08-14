Нацбезпека на продаж: чому Трамп дозволив постачати чіпи до Китаю

План США дозволити Nvidia, AMD та іншим компаніям продавати передові напівпровідники до Китаю посилає чіткий сигнал противникам Америки: навіть проблеми національної безпеки ігноруватимуться, доки адміністрація президента Дональда Трампа отримує свою частку.

Про це в колонці для Project Syndicate пише Азіз Хак, професор права у юридичній школі та доцент кафедри соціології університету Чикаго.

Можливо, найменш цікавим у повідомленні про рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити Nvidia та AMD експортувати високопродуктивні напівпровідники до Китаю в обмін на 15% від виручки є те, що це рішення, ймовірно, є незаконним.

Найважливіше те, що воно відкриває вікно для того, щоб побачити, як президент використовує свої повноваження у сфері національної безпеки не для просування інтересів країни, а для досягнення власних, вужчих цілей.

Які чіпи можна продавати Китаю

Щоб зрозуміти, про що мова йде, розглянемо чіпи Nvidia H20, які Трамп, обґрунтовуючи своє рішення, назвав «старим чіпом», який вже «застарів». 2024 року Nvidia продала в Китаї близько мільйона таких «застарілих» чіпів H20. Це приблизно вп'ятеро перевищує кількість аналогічних чіпів, проданих Huawei.

Масштаб переваги Nvidia говорить про те, що чіпи H20, хоч і не є передовими, залишаються дуже цінними для китайських компаній. Програмний інтерфейс CUDA від Nvidia спрощує їхнє підключення до іншого обладнання в порівнянні з продуктами Huawei.

Незаперечний доказ актуальності чіпів H20 з'явився в січні, коли китайська компанія DeepSeek використовувала їх для розробки революційної великої мовної моделі, що забезпечує високу продуктивність без подорожчання моделей OpenAI, Anthropic або Google. Таким чином, такі напівпровідники, як і раніше, відіграють ключову роль у збереженні конкуренції між Китаєм і США у сфері штучного інтелекту, а дозвіл на їх експорт швидше підриває, ніж просуває інтереси США.

Вразливість Китаю в гонці ШІ

Китай отримує все більший доступ до інших ресурсів для створення нових систем ШІ. Його університети, на відміну від провідних американських вишів, які зазнають атак з боку Трампа, як і раніше, можуть залучати та навчати провідних наукових фахівців. Він має великі дані, енергія і навіть практично монополія на рідкісноземельні мінерали, які використовуються для створення «стека» ШІ.

Однак розрив між частками ринку Nvidia та Huawei свідчить про те, що доступ до передових чіпів (включно з H2O) залишається серйозною вразливістю. Раніше цього року RAND позначив експортний контроль чіпів як найпотужніший важіль, здатний визначити траєкторію розвитку ШІ в Китаї.

Це пояснює рішення адміністрації Трампа, ухвалене у квітні, через три місяці після публікації DeepSeek, запровадити нові вимоги до ліцензування чіпів H2O із презумпцією відмови. Однак тепер Білий дім відмовився від цього важеля, не добившись жодних поступок від китайських компаній та китайської влади.

Які поступки потрібні США

США потрібні поступки з боку Китаю. Варто зазначити, що Китай контролює 70% світових запасів рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва багатьох цифрових інструментів.

Серйозні прогалини у ланцюжках військового постачання США, які можна було б усунути шляхом укладання угоди, залишаться незаповненими. Такі товари, як термостійкі магніти, необхідні для ракет, винищувачів і керованих бомб, як і раніше, у критичному дефіциті. У той час, як зростають інвестиції у військові операції в Індо-Тихоокеанському регіоні, які вимагають саме цих інструментів, торговельна політика США, схоже, підриває американську безпекову політику.

Що спільного між рішеннями з чіпів і TikTok

Коротко кажучи, експортна угода Nvidia та AMD — це невимушена помилка. Так що ж спричинило таке рішення?

Повноваження президента контролювати експорт так званих товарів подвійного призначення (які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях), таких як передові напівпровідники, випливають із Закону про реформу експортного контролю 2018 року. Уряд дозволив вимагати «ліцензії» на певні види експорту, а також «встановлювати умови або обмеження» на ці ліцензії.

Безперечно, уряд стверджуватиме, що його 15%-й податок — це «умова». Але закон 2018 містить приблизний список «умов». Всі вони стосуються того, як і ким технологія може використовуватись або передаватися. Цей список переконливо свідчить про те, що Конгрес не делегував президентові своїх невіддільних повноважень щодо стягнення податків у цьому законі.

Так само, як Закон про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року не можна справедливо тлумачити як той, хто створює таємні повноваження з оподаткування імпорту, як це роблять тарифи Трампа, так і Закон про реформу експортного контролю не створює таємних повноважень з оподаткування експорту.

Один із способів зрозуміти угоду Nvidia/AMD — порівняти її з іншими рішеннями нинішньої адміністрації та знайти закономірності. Можливо, найближча паралель — це ставлення адміністрації до соціальної мережі TikTok.

Спробувавши заборонити платформу під час свого першого терміну з міркувань національної безпеки, Трамп обійняв посаду, маючи законне право заборонити її, якщо китайські власники не відмовляться від своїх інвестицій. У січні 2025 року Верховний суд підтримав заборону, яку Трамп відклав. Закон допускав єдину 90-денну відстрочку, але лише за умови появи покупця. Пропустивши цей термін, Трамп просто відмовився застосовувати закон, що відповідає його колишній позиції щодо національної безпеки.

І у випадку з TikTok, і у випадку з угодою Nvidia/AMD Трамп порушив федеральний закон, дозволивши транзакції з китайськими компаніями — транзакції, які та сама адміністрація колись назвала джерелом серйозних проблем безпеки. В обох випадках це було зроблено без угоди чи переговорів задля досягнення суспільно-політичної мети.

Але у випадку з TikTok Трамп чітко окреслив свої мотиви: він вважає, що TikTok допоміг йому здобути перемогу серед «молоді» на виборах 2024 року. Тобто міркування національної безпеки поступилися місцем електоральній перевагі. Угода Nvidia/AMD дає схожі переваги: згідно з нещодавньою оцінкою Бюджетного управління Конгресу бюджет Трампа збільшить дефіцит бюджету на 4,1 трильйона доларів. Витискання грошей з технологічних компаній можна як політичну перемогу і як компенсацію дефіциту, навіть якщо виручка виявиться лише краплею в морі.

Ще краще для Трампа, оскільки немає закону, який регулює прибутки від експортного контролю, і немає жодних правових обмежень на те, як уряд їх використовує. Трамп міг би, наприклад, спрямувати ці гроші на новий бальний зал Білого дому або збудувати ще більше в'язниць на кшталт «Алькатрас» для нелегальних іммігрантів.

Сигнал противникам США зрозумілий: національна безпека Америки підпорядкована вузьким фінансовим та партійним інтересам адміністрації Трампа. Розпродаж розпочався. Приходьте з грошима, політичними пільгами чи тим, і іншим.