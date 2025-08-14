У «Дії» відновили дві онлайн-послуги для водіїв після тижневої перерви

У застосунку «Дія» знову доступні послуги із заміни техпаспорта та перереєстрації транспортних засобів. Ці функції були недоступні для користувачів з 4 серпня через технічні збої, повідомляє пресслужба «Дії».

Зазначається, що несправності вдалося усунути завдяки співпраці з Головним сервісним центром МВС.

«Послуги працюють, як і раніше, в автоматичному режимі — замовляйте їх у „Дії“. Сервісний центр МВС перевірить усі документи, а „Укрпошта“ доставить ваш новенький техпаспорт та номерні знаки — до найближчого відділення або кур'єром прямо до ваших дверей», — заявили у «Дії».

