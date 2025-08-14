Курс біткоїна оновив історичний максимум

Курс біткоїна в ніч на 14 серпня оновив історичний максимум, випливає з даних найбільшої криптобіржі Binance . Станом на 01:50 ціна перевищила позначку $123,5 тис., потім зростання трохи сповільнилося. Попереднього рекорду $123,2 тис. було досягнуто 14 липня, пише Bloomberg. Вдень 13 серпня BTC коштував $120,6 тис.

Зростання біткоїна

Біткоїн стабільно зростав більшу частину минулого року, зазначає Bloomberg. Зростання в останні місяці агентство пов'язує зі сприятливою регуляторною політикою в США за президента Дональда Трампа і попиту з боку публічних компаній, таких як Strategy Майкла Сейлора.

Навесні Трамп ініціював створення держрезерву біткоїна, а також підписав виконавчий указ про «зміцнення лідерства США у цифрових фінансах».

На початку серпня він розширив доступ для пенсійних планів 401 (k) до криптовалютів, нерухомості, приватних компаній та інших альтернативних активів.

Настрій щодо криптовалюти також підтримали цього тижня тим, що криптобіржа Bullish Inc, підтримувана Пітером Тілем, провела зірковий дебют на Нью-Йорк. Акції фірми підскочили майже на 90% від ціни первинного публічного розміщення, оцінивши компанію більш ніж $10 млрд.

Друга за величиною у світі криптовалюта Ether торгувалася менш ніж на $100 нижче за рекордний максимум у четвер, також отримавши вигоду від збільшення корпоративних покупок в останні тижні.

Ether виріс на 3,8% до $4 783,10 — близько до рекордного максимуму $4 868,8, досягнутого в листопаді 2021 року.