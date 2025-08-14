Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 8:00

Курс біткоїна оновив історичний максимум

Курс біткоїна в ніч на 14 серпня оновив історичний максимум, випливає з даних найбільшої криптобіржіBinance. Станом на 01:50 ціна перевищила позначку $123,5 тис., потім зростання трохи сповільнилося. Попереднього рекорду $123,2 тис. було досягнуто 14 липня, пише Bloomberg. Вдень 13 серпня BTC коштував $120,6 тис.

Курс біткоїна в ніч на 14 серпня оновив історичний максимум, випливає з даних найбільшої криптобіржі Binance.
Фото: finance.24tv.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання біткоїна

Біткоїн стабільно зростав більшу частину минулого року, зазначає Bloomberg. Зростання в останні місяці агентство пов'язує зі сприятливою регуляторною політикою в США за президента Дональда Трампа і попиту з боку публічних компаній, таких як Strategy Майкла Сейлора.

Навесні Трамп ініціював створення держрезерву біткоїна, а також підписав виконавчий указ про «зміцнення лідерства США у цифрових фінансах».

На початку серпня він розширив доступ для пенсійних планів 401 (k) до криптовалютів, нерухомості, приватних компаній та інших альтернативних активів.

Читайте також: Криптобіржа Bullish залучила $1,11 млрд у рамках IPO

Настрій щодо криптовалюти також підтримали цього тижня тим, що криптобіржа Bullish Inc, підтримувана Пітером Тілем, провела зірковий дебют на Нью-Йорк. Акції фірми підскочили майже на 90% від ціни первинного публічного розміщення, оцінивши компанію більш ніж $10 млрд.

Друга за величиною у світі криптовалюта Ether торгувалася менш ніж на $100 нижче за рекордний максимум у четвер, також отримавши вигоду від збільшення корпоративних покупок в останні тижні.

Ether виріс на 3,8% до $4 783,10 — близько до рекордного максимуму $4 868,8, досягнутого в листопаді 2021 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
