Інвестиції українців в ОВДП досягли рекордних 100 мільярдів гривень

Обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вперше в історії України перетнув позначку в 100 млрд грн, сягнувши рекордних 100,2 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ станом на 14 серпня 2025 року.

Лише за останню добу вкладення громадян зросли більш ніж на 0,5 мільярда гривень.

Структура портфеля

Понад половину портфеля українців становлять гривневі облігації — 55,15 млрд грн (55,03%). Решта припадає на валютні ОВДП:

у доларах США — 40,31 млрд грн (40,23%)

у євро — 4,74 млрд грн (4,73%)

Динаміка зростання

За період повномасштабної війни інвестиції українців в ОВДП зросли майже в чотири рази: з 25 млрд грн на початку 2022 року до поточних 100 млрд грн. Динаміка зростання виглядає так:

2022 рік: +20%

2023 рік: +77%

2024 рік: +47%

З початку 2025 року: +28%

Інвестори в ОВДП

Найбільшими інвесторами в ОВДП залишаються:

Банки: 47% (від загального обсягу 1876,67 млрд грн)

НБУ: 35,76%

Юридичні особи: 9,81%

Фізичні особи: 5,34%

Страхові компанії: 1,04%

Нерезиденти: 1,04%

Зростання інтересу громадян до ОВДП свідчить про зростаючу довіру до державних фінансових інструментів та їхню роль у підтримці економіки країни в умовах війни.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.