Обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вперше в історії України перетнув позначку в 100 млрд грн, сягнувши рекордних 100,2 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ станом на 14 серпня 2025 року.
Інвестиції українців в ОВДП досягли рекордних 100 мільярдів гривень
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Лише за останню добу вкладення громадян зросли більш ніж на 0,5 мільярда гривень.
Структура портфеля
Понад половину портфеля українців становлять гривневі облігації — 55,15 млрд грн (55,03%). Решта припадає на валютні ОВДП:
Динаміка зростання
За період повномасштабної війни інвестиції українців в ОВДП зросли майже в чотири рази: з 25 млрд грн на початку 2022 року до поточних 100 млрд грн. Динаміка зростання виглядає так:
- 2022 рік: +20%
- 2023 рік: +77%
- 2024 рік: +47%
- З початку 2025 року: +28%
Інвестори в ОВДП
Найбільшими інвесторами в ОВДП залишаються:
- Банки: 47% (від загального обсягу 1876,67 млрд грн)
- НБУ: 35,76%
- Юридичні особи: 9,81%
- Фізичні особи: 5,34%
- Страхові компанії: 1,04%
- Нерезиденти: 1,04%
Зростання інтересу громадян до ОВДП свідчить про зростаючу довіру до державних фінансових інструментів та їхню роль у підтримці економіки країни в умовах війни.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Коментарі - 2