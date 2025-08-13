Головне за середу: євро зростає, нова Дія Картка
Нацбанк різко послабив курс гривні у парі з євро на четвер 14 серпня. Курс долара також зріс. Курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6472, що на 58 копійок більше, ніж у середу (48,0758). На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,5149 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у середу (41,4268).
Оформлення Дія.Картки вже доступне в трьох банках
Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок Дія або банки-партнерів: Приватбанк, monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.
Держборг США досяг рекордної позначки $37 трлн
Державний борг США вперше досяг позначки $37 трлн, випливає з оновлених даних американського Мінфіну.
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на закупівлю газу на 500 мільйонів євро
Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. «Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні», — написала вона.
