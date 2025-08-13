Головне за середу: євро зростає, нова Дія Картка

Нацбанк різко послабив курс гривні у парі з євро на четвер 14 серпня. Курс долара також зріс. Курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6472, що на 58 копійок більше, ніж у середу (48,0758). На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,5149 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у середу (41,4268).

