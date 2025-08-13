Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на закупівлю газу на 500 мільйонів євро

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро . Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні», — написала вона.

За словами Свириденко, найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими. Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді Уряду та Нафтогазу — за професійну роботу», — підсумувала Свириденко.