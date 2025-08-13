Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
13 серпня 2025, 11:16
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на закупівлю газу на 500 мільйонів євро
«Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні», — написала вона.
За словами Свириденко, найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.
«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими. Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді Уряду та Нафтогазу — за професійну роботу», — підсумувала Свириденко.
Джерело: Мінфін
