Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок Дія або банки-партнерів: Приватбанк, monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
13 серпня 2025, 12:52
Оформлення Дія.Картки вже доступне в трьох банках
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як зазначається, замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу.
Основні переваги Дія.Картки:
- одна картка під усі державні виплати;
- можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.
На Дія.Картку вже можна отримати:
- єКнигу
- єМалятко
- Військові облігації
- Ветеранський спорт
- Допомогу по безробіттю
- Допомогу ВПО
- Виплату пенсій
- Допомогу від міжнародних організацій та інші
Хто може скористатися
Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП.
Невдовзі на Дія.Картку можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра.
Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі