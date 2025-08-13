Держборг США досяг рекордної позначки $37 трлн

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

11 серпня відомство поновило діаграму, яка показує динаміку держборгу США. Згідно з цим графіком, лінія зростання зовнішнього боргу досягла рекордної позначки $37 трлн.

Об'єднаний економічний комітет Конгресу США прогнозує, що за поточної середньої денної швидкості зростання збільшення боргу ще на $1 трлн буде досягнуто приблизно в лютому 2026 року.

Американський держборг у номінальному вираженні є найбільшим у світі.

Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії обіцяв скоротити держборг США.

Зокрема, він пропонував зробити це за рахунок криптовалюти. Хоча до інавгурації Трамп критикував демократів за відміну ліміту стелі держборгу, на початку червня він висловився за повну відмову від стелі, щоб уникнути економічної катастрофи.

Пізніше конгрес схвалив законопроєкт Трампа, який передбачає, зокрема, підвищення стелі держборгу на $4 трлн.