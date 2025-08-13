Нацбанк різко послабив курс гривні у парі з євро на четвер 14 серпня. Курс долара також зріс. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
13 серпня 2025, 15:43
Євро різко зросло: НБУ встанови нові курси валют
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,5149 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у середу (41,4268).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6472, що на 58 копійок більше, ніж у середу (48,0758).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,4228 (у середу курс був 11,2815).
