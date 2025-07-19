Слідом за ЄС: Британія знижує граничну ціну на російську нафту

Велика Британія оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту. Це рішення має на меті безпосередньо скоротити нафтові доходи Кремля. Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

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Новий захід дозволить знизити ринкову вартість російської нафти з $60 до $47,60 за барель. Це безпосередньо вплине на нафтові доходи росії, які до травня вже впали на 35% у річному вимірі. Мета — обмежити потрапляння «нафтових грошей» до військової скарбниці путіна.

«Велика Британія та її союзники в ЄС посилюють тиск на військову скарбницю Кремля, ще більше перекриваючи найцінніше джерело фінансування його війни проти України», — заявила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз, виступаючи на саміті G20 у Південній Африці.

Зазначається, що Велика Британія вже вжила рішучих заходів, щоб перекрити путіну доступ до нафтових прибутків. Лондон запровадив санкції проти понад 250 суден, які транспортують російські енергоносії.

Крім того, Британія зобов’язалася надавати Україні щорічну військову допомогу у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів — стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні в п'ятницю, 18 липня, погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу.

Зокрема, ЄС знижує граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.