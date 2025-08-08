НБУ оштрафував Індустріалбанк та п'ять фінкомпаній, а «Укрпошту» попередив

Національний банк України у липні 2025 року застосував заходи впливу до одного банку та низки небанківських фінансових установ за порушення у сферах фінансового моніторингу та валютного законодавства. Також письмове застереження отримала Укрпошта. Про це повідомила пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заходи впливу та суми штрафів

Загалом за результатами нагляду заходи впливу було застосовано до одного банку та шести небанківських установ.

АКБ «Індустріалбанк» отримав штраф на загальну суму 800 тис. грн.

ТОВ «Лінеура Україна» (ймовірно, йдеться про платіжний сервіс) — найбільший штраф у розмірі 9,63 млн грн.

Інші фінансові компанії: «ФК «Маре» (595 тис. грн), «ФК «Мідл» (340 тис. грн), «ПрофітГід» (170 тис. грн) та «Мілоан» (51 тис. грн).

Застереження для Укрпошти

Крім штрафів, Національний банк виніс письмове застереження АТ «Укрпошта». Причиною стала неефективна організація системи управління ризиками, що є порушенням вимог законодавства.

Як пояснив регулятор, заходи впливу були застосовані за різні порушення, зокрема у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.