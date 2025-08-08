Multi від Мінфін
8 серпня 2025, 9:30

росія втратила мільярди: нафтогазові доходи обвалилися майже на $17 млрд

За перші сім місяців 2025 року федеральний бюджет росії від нафтогазового сектору втратив значну суму. Надходження скоротилися на 19% порівняно з минулим роком, склавши лише $69,2 млрд. Це майже на $17 млрд менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За перші сім місяців 2025 року федеральний бюджет росії від нафтогазового сектору втратив значну суму.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому падають доходи

Основні причини цього обвалу:

  • Падіння цін на нафту. Середня ціна на російську нафту марки Urals знизилася на 18,4%, опустившись до $60,37 за барель.
  • Зміцнення рубля. З початку року російський рубль значно зміцнився — на 45%, з 113,71 до 81,25 за долар. Це зменшує рублевий еквівалент валютного виторгу від продажу енергоносіїв.
  • Різке скорочення експорту газу до ЄС. Постачання газу до Європейського Союзу впало вдвічі - на 50%, до 9,93 млрд м³.

Реакція уряду

У відповідь на скорочення доходів, російський уряд почав зменшувати компенсації нафтовим компаніям, які виплачувалися в рамках так званого паливного демпфера.

Міністерство фінансів рф вже переглянуло свій прогноз нафтогазових надходжень на весь 2025 рік до $104,4 млрд. Це на 24% менше, ніж очікувалося раніше ($137,3 млрд).

Читайте також: Економіка росії «смердить», а низькі ціни на нафту зупинять її військову машину — Трамп

Наслідки

Зниження енергетичних доходів яскраво демонструє зростаючу вразливість російської економіки до зовнішнього тиску та санкцій. Щоб покрити дефіцит бюджету, уряд планує активніше використовувати кошти Фонду національного добробуту та скорочувати інші статті бюджету для продовження фінансування війни проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Lamo
Lamo
8 серпня 2025, 10:26
#
За рахунок чого нафто-газові доходи на цьому графіку в липні виросли в 1,5 рази у порівнянні з червнем? Середні ціни були приблизно однакові, в липні навіть більше.
+
0
neverice
neverice
8 серпня 2025, 11:20
#
Китай та Індія майже напевно контрактували із запасом. Бо Трамп якраз свій черговий ультиматум оголосив.
+
0
Rubi0
Rubi0
8 серпня 2025, 12:00
#
«С начала года российский рубль значительно укрепился — на 45% со 113,71 до 81,25 за доллар.» — так должно же быть вроде как наоборот.
