росія втратила мільярди: нафтогазові доходи обвалилися майже на $17 млрд

За перші сім місяців 2025 року федеральний бюджет росії від нафтогазового сектору втратив значну суму. Надходження скоротилися на 19% порівняно з минулим роком, склавши лише $69,2 млрд. Це майже на $17 млрд менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Чому падають доходи

Основні причини цього обвалу:

Падіння цін на нафту. Середня ціна на російську нафту марки Urals знизилася на 18,4%, опустившись до $60,37 за барель.

Зміцнення рубля. З початку року російський рубль значно зміцнився — на 45%, з 113,71 до 81,25 за долар. Це зменшує рублевий еквівалент валютного виторгу від продажу енергоносіїв.

Різке скорочення експорту газу до ЄС. Постачання газу до Європейського Союзу впало вдвічі - на 50%, до 9,93 млрд м³.

Реакція уряду

У відповідь на скорочення доходів, російський уряд почав зменшувати компенсації нафтовим компаніям, які виплачувалися в рамках так званого паливного демпфера.

Міністерство фінансів рф вже переглянуло свій прогноз нафтогазових надходжень на весь 2025 рік до $104,4 млрд. Це на 24% менше, ніж очікувалося раніше ($137,3 млрд).

Наслідки

Зниження енергетичних доходів яскраво демонструє зростаючу вразливість російської економіки до зовнішнього тиску та санкцій. Щоб покрити дефіцит бюджету, уряд планує активніше використовувати кошти Фонду національного добробуту та скорочувати інші статті бюджету для продовження фінансування війни проти України.