Економіка росії «смердить», а низькі ціни на нафту зупинять її військову машину — Трамп

Президент США Дональд Трамп різко посилив риторику на адресу москви, заявивши, що економіка росії «смердить», а подальше зниження цін на нафту змусить владіміра путіна припинити війну в Україні. Ці заяви пролунали на тлі значного погіршення відносин між Вашингтоном та москвою. Про це повідомляє телеканал CNBC.

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Що сказав Трамп

Дональд Трамп висловив упевненість, що економічний тиск є ключем до припинення війни.

«путін припинить вбивати людей, якщо ціни на енергоносії впадуть ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка смердить», — заявив президент США.

Ці коментарі пролунали на тлі втрати Трампом терпіння через небажання путіна шукати шляхи до перемир'я. Минулого тижня президент США скоротив свій ультиматум для москви з 50 днів до менш ніж двох тижнів, погрожуючи «вторинними тарифами» проти торговельних партнерів росії.

Тиск на Індію та падіння цін на нафту

Трамп вже посилив тиск на Індію, яка залишається одним з найбільших покупців російської нафти. Він звинуватив Нью-Делі у «підживленні військової машини» та пригрозив «дуже суттєво» підвищити 25%-ве мито на індійські товари протягом 24 годин.

Ці заяви додатково тиснули на світові ціни на нафту, які й так знижувалися після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток. Після коментарів Трампа нафта марки Brent торгувалася на рівні $67,92 за барель, а WTI — $65,41.