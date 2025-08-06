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6 серпня 2025, 14:35

Економіка росії «смердить», а низькі ціни на нафту зупинять її військову машину — Трамп

Президент США Дональд Трамп різко посилив риторику на адресу москви, заявивши, що економіка росії «смердить», а подальше зниження цін на нафту змусить владіміра путіна припинити війну в Україні. Ці заяви пролунали на тлі значного погіршення відносин між Вашингтоном та москвою. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Президент США Дональд Трамп різко посилив риторику на адресу москви, заявивши, що економіка росії «смердить», а подальше зниження цін на нафту змусить владіміра путіна припинити війну в Україні.

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Що сказав Трамп

Дональд Трамп висловив упевненість, що економічний тиск є ключем до припинення війни.

«путін припинить вбивати людей, якщо ціни на енергоносії впадуть ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка смердить», — заявив президент США.

Ці коментарі пролунали на тлі втрати Трампом терпіння через небажання путіна шукати шляхи до перемир'я. Минулого тижня президент США скоротив свій ультиматум для москви з 50 днів до менш ніж двох тижнів, погрожуючи «вторинними тарифами» проти торговельних партнерів росії.

Тиск на Індію та падіння цін на нафту

Трамп вже посилив тиск на Індію, яка залишається одним з найбільших покупців російської нафти. Він звинуватив Нью-Делі у «підживленні військової машини» та пригрозив «дуже суттєво» підвищити 25%-ве мито на індійські товари протягом 24 годин.

Ці заяви додатково тиснули на світові ціни на нафту, які й так знижувалися після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток. Після коментарів Трампа нафта марки Brent торгувалася на рівні $67,92 за барель, а WTI — $65,41.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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invaderzim8
invaderzim8
6 серпня 2025, 15:29
#
Да как бы она и у США не в лучшем состоянии. Вот-вот предсказывают обвалы на рынках акций, рост безработицы, рекордные просрочки по кредитам у среднего+ класса.
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