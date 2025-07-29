Біткоїн наближається до $119 000, Ethereum — до $4 000: що нового на крипторинку

Ціна біткоїна наблизилася до $119 000, Ethereum — до $4 000

Ціна першої криптовалюти наближається до $119 000. При цьому другий за капіталізацією криптоактив — Ethereum — тримає курс на $4 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За останні 24 години ціна біткоїна впала на 0,29%, проте тижневе зростання становить 0,78%. Ethereum за добу впав на 1,81%, за тиждень — додав 3,84%.

Поряд із біткоїном ефір приваблює інституційних інвесторів. З 21 по 25 липня чистий притік у спотові Ethereum-ETF склав $1,85 млрд — другий за величиною тижневий показник із моменту запуску продуктів у липні 2024 року.

Обсяг Ethereum на балансах публічних компаній досяг 2,32 млн ETH (понад $9 млрд за поточним курсом) — 1,92% від загальної пропозиції активу.

MetaMask додав функцію Stablecoin Earn для отримання прибутку від стейблкоїнів

Криптовалютний гаманець MetaMask представив нову функцію Stablecoin Earn, яка дозволяє користувачам отримувати прибуток на свої депозити в стейблкоїнах USDC, USDT або DAI. Це можна робити безпосередньо через застосунок, без необхідності переходити на сторонні платформи.

Цей функціонал реалізовано завдяки партнерству з децентралізованим кредитним протоколом Aave. Після внесення коштів користувачі отримують aTokens (наприклад, aUSDC), які відображають суму депозиту та автоматично нараховують відсотки за змінною ставкою.

Як зазначає CoinDesk, інтеграція з Aave відкриває доступ до пасивного доходу для понад 100 мільйонів користувачів MetaMask, при цьому процес максимально спрощено.

Окрім самого доходу, користувачі також можуть підключити картку MetaMask, підтриману Mastercard. Вона дозволяє витрачати зароблені aUSDC у звичайних транзакціях, не припиняючи нарахування відсотків до моменту витрати.

За тиждень до Ethereum-фондів надійшло $1,6 млрд

З 19 по 25 липня криптовалютні інвестфонди залучили $1,9 млрд. Від початку місяця сукупний притік досяг $11,2 млрд, перевищивши попередній рекорд у $7,6 млрд. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Притік до криптофондів триває вже п’ятнадцять тижнів поспіль. З початку року обсяг надходжень становить близько $30 млрд.

Загальна вартість активів під управлінням (AUM) перевищила $221 млрд, що стало новим історичним максимумом. Минулого тижня показник вперше подолав позначку в $220 млрд.

Ethereum-фонди стали лідерами тижня з притоком $1,59 млрд — це другий найвищий показник в історії. З початку року інвестиції в ці інструменти сягнули $7,79 млрд — більше, ніж за весь 2024 рік.

Натомість з біткоїн-фондів за тиждень вивели $175 млн. На думку аналітиків, це може свідчити про початок альтсезону.

«Хоча робити остаточні висновки поки зарано», — додали експерти.

Притік до фондів на базі Solana, XRP і Sui склав $311 млн, $189 млн і $8 млн відповідно.

«Утім, поза цими активами інтерес до альткоїнів знижується: фонди Litecoin і Bitcoin Cash втратили $1,2 млн і $0,66 млн», — зазначили в CoinShares.

Зростання інтересу до Solana і XRP пов’язують із очікуванням запуску ETF на їх основі.

Найбільший притік зафіксовано у США — $2 млрд. Німеччина посіла друге місце з результатом $70 млн. Водночас у Бразилії, Канаді та Гонконзі спостерігалися відтоки на $23,2 млн, $84,3 млн і $160 млн відповідно.

Біткоїн-портфель Metaplanet перевищив 17 000 біткоїнів

Японська компанія Metaplanet повідомила про нову угоду з придбання 780 біткоїнів на суму приблизно $92,5 млн. Середня ціна покупки склала близько $118 600 за монету.

Загальний обсяг біткоїн-резервів Metaplanet після угоди зріс до 17 132 BTC, вартість яких на момент написання складає понад $2 млрд. Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович також повідомив, що фірма придбала всі свої біткоїни за середньою ціною $101 030 за один BTC.

У компанії зазначили, що з початку липня 2025 року дохідність від інвестицій в біткоїн становить 22,5%. Прибутковість за періодами:

з 1 липня по 30 вересня 2024 року — 41,7%;

з 1 жовтня по 31 грудня — 309,8%;

з 1 січня по 31 березня 2025 року — 95,6%;

з 1 квітня по 30 червня — 129,4%.

Від вересня 2024 року до липня 2025 року компанія збільшила свої запаси з 398 BTC до понад 17 000 BTC.

За даними Bitcoin Treasuries, наразі Metaplanet посідає сьоме місце у світі серед корпоративних власників першої криптовалюти.