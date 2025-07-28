ЄС звинувачує Temu у порушенні правил незаконного продажу продукції

Виконавча гілка ЄС, Європейська комісія, попередньо визнала Temu таким, що порушує правила блоку щодо онлайн-контенту, йдеться у заяві, опублікованій у понеділок, пише Bloomberg.

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Що відомо

У повідомленні також зазначається, що оцінка ризику незаконних продажів Temu, проведена в жовтні, була неточною, а власний аналіз комісії та тестові закупівлі показали, що користувачі в ЄС мають високий ризик отримання небезпечних або підроблених товарів, таких як дитячі іграшки чи електроніка.

«На нашу думку, Temu далекий від оцінки ризиків для своїх користувачів за стандартами, що вимагаються Законом про цифрові послуги», — заявила у пресрелізі керівник ЄС з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен.

«Безпека споживачів в Інтернеті не підлягає обговоренню в ЄС».

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Нагадаємо

Комісія розпочала розслідування справи Temu минулого року відповідно до Закону про послуги з обробки даних (DSA) — масштабного нормативного акту, спрямованого на боротьбу з незаконним та шкідливим контентом в Інтернеті.

Temu, підрозділу китайської PDD Holdings Inc., було пред'явлено звинувачення, зокрема у використанні дизайну, що викликає залежність, для утримання клієнтів у покупках, та нездатності зупинити продаж незаконних товарів.

Окреме розслідування згідно із законодавством ЄС про захист прав споживачів стосується того, що комісія вважає «проблемними практиками», такими як фальшиві знижки та фальшиві відгуки.