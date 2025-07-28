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28 липня 2025, 15:17

ЄС звинувачує Temu у порушенні правил незаконного продажу продукції

Виконавча гілка ЄС, Європейська комісія, попередньо визнала Temu таким, що порушує правила блоку щодо онлайн-контенту, йдеться у заяві, опублікованій у понеділок, пише Bloomberg.

Виконавча гілка ЄС, Європейська комісія, попередньо визнала Temu таким, що порушує правила блоку щодо онлайн-контенту, йдеться у заяві, опублікованій у понеділок, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоУ повідомленні також зазначається, що оцінка ризику незаконних продажів Temu, проведена в жовтні, була неточною, а власний аналіз комісії та тестові закупівлі показали, що користувачі в ЄС мають високий ризик отримання небезпечних або підроблених товарів, таких як дитячі іграшки чи електроніка.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У повідомленні також зазначається, що оцінка ризику незаконних продажів Temu, проведена в жовтні, була неточною, а власний аналіз комісії та тестові закупівлі показали, що користувачі в ЄС мають високий ризик отримання небезпечних або підроблених товарів, таких як дитячі іграшки чи електроніка.

«На нашу думку, Temu далекий від оцінки ризиків для своїх користувачів за стандартами, що вимагаються Законом про цифрові послуги», — заявила у пресрелізі керівник ЄС з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен.

«Безпека споживачів в Інтернеті не підлягає обговоренню в ЄС».

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Нагадаємо

Комісія розпочала розслідування справи Temu минулого року відповідно до Закону про послуги з обробки даних (DSA) — масштабного нормативного акту, спрямованого на боротьбу з незаконним та шкідливим контентом в Інтернеті.

Temu, підрозділу китайської PDD Holdings Inc., було пред'явлено звинувачення, зокрема у використанні дизайну, що викликає залежність, для утримання клієнтів у покупках, та нездатності зупинити продаж незаконних товарів.

Окреме розслідування згідно із законодавством ЄС про захист прав споживачів стосується того, що комісія вважає «проблемними практиками», такими як фальшиві знижки та фальшиві відгуки.

Тепер Temu матиме право захищатися від висновків або взяти на себе зобов'язання щодо вирішення скарг комісії. У разі невиконання цих зобов'язань їй можуть загрожувати штрафи, які згідно з Угодою про ділові зв'язки можуть сягати 6% від її річного світового обсягу продажів.

«Ми продовжуватимемо повноцінно співпрацювати з Комісією», — заявив речник Temu.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
kingcity
kingcity
28 липня 2025, 16:19
#
«ЄС звинувачує Temu у порушенні правил незаконного продажу продукції» — о, виявляється незаконний продаж продукції повинен по певних правилах здійснюватись. А я досі наївно думав, що незаконний продаж — це заборонено та ще й наказуємо… :)))
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