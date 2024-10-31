Єврокомісія розпочала розслідування проти китайського торгового майданчика Temu

Європейська комісія розпочала розслідування проти китайського торгового майданчика Temu, повідомляється на сайті ЄК. Стверджується, що майданчик міг порушити пункти закону про цифрові послуги, пов'язані із продажем нелегальної продукції на європейському ринку.

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Рішення ЄК ухвалено після попереднього аналізу звіту про оцінку ризику, Temu надала його наприкінці вересня 2024 р.

«Комісія також спиралася на інформацію, надану через механізм співпраці з національними органами в рамках Європейської ради координаторів цифрових послуг», — уточнюється в повідомленні ЄК.

Розслідування зосередиться на кількох областях. Єврокомісія зокрема вивчить системи, які Temu використовує для обмеження продажу невідповідної продукції в Євросоюзі.

ЄК також звинуватила Temu в тому, що майданчик нібито використовує технічні засоби, які викликають звикання у користувачів, тобто алгоритми ігрового типу.

Після офіційного початку розслідування ЄК продовжить збирання доказів. Вона надішле додаткові запити до Temu та третіх осіб, проведе заходи з моніторингу.

Bloomberg з посиланням на неназваного представника Temu пише, що компанія має намір співпрацювати з регулюючими органами і «серйозно ставиться до своїх зобов'язань згідно із законом про цифрові послуги». Temu належить китайському PDD Holdings Inc.