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23 липня 2025, 18:45

Вкладникам колишнього Альфа-Банку пропонують мирові угоди з прив'язкою до позовів Фрідмана — юрист

Українським власникам боргових зобов'язань (LPN) колишнього Альфа-Банку (зараз Sense Bank) почали пропонувати мирові угоди щодо повернення коштів. Однак ці угоди містять умову, яка прив'язує виплати до результатів судових позовів підсанкційних російських ексвласників банку проти України. Про це у середу, 23 липня, в коментарі РБК-Україна повідомив юрист Ростислав Кравець.

Українським власникам боргових зобов'язань (LPN) колишнього Альфа-Банку (зараз Sense Bank) почали пропонувати мирові угоди щодо повернення коштів.

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Умови та ризики мирової угоди

За словами юриста, пропозиції надходять окремим вкладникам, які вже встигли подати позови до українських судів та отримати рішення на свою користь. Їм пропонують погодитися на відтерміноване повернення коштів.

Ключова умова полягає в тому, що виплати відбудуться лише в тому випадку, якщо міжнародний суд ухвалить позитивне рішення на користь ексвласників банку, зокрема, підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана.

Ростислав Кравець попереджає про серйозні юридичні ризики для тих, хто погодиться на такі умови.

«Щодо колишніх власників банку вже діють санкції, зокрема і в Україні. Участь у схемах, що прямо або опосередковано підтримують реалізацію їхніх претензій проти держави, може викликати питання з боку правоохоронних органів», — зазначив він, закликаючи вкладників добиватися повернення коштів у правовий спосіб через українські суди.

Історія проблеми з LPN

До повномасштабного вторгнення Альфа-Банк Україна залучав кошти заможних клієнтів через складну транскордонну схему, випускаючи боргові ноти (LPN). Ці папери пропонувалися як високодохідна (5−12% річних) альтернатива валютним депозитам. Важливо, що, на відміну від вкладів, LPN не підпадали під захист Фонду гарантування вкладів.

Після введення санкцій проти російських акціонерів банку, компанія-емітент у Нідерландах припинила виплати за цими зобов'язаннями. Загальна сума LPN в обігу на той момент складала понад $400 млн. Самі ж акціонери звернулися до міжнародних судів, вимагаючи від України компенсації на суму понад $1,4 млрд.

Ситуація ускладнюється тим, що 21 липня 2025 року РНБО ухвалила рішення про активізацію заходів щодо стягнення активів підсанкційних осіб.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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