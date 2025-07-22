Новий показник багатства: користувачі соцмереж діляться дослідженнями організму

Відстеження та обмін статистикою нашого здоров'я стає дедалі популярнішим. Як то кажуть, здоров'я — це багатство, а видимі ознаки доброго здоров'я вже давно сигналізують про соціальний статус. Але останнім часом статистика, якою діляться люди, стала інтимнішою — рівень гормонів, результати тестів ДНК. Про те, наскільки популярним стає обмін подібною інформацією, розповідає портал Dazeddigital. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Здоров'я — ознака статусу

Генетичне тестування — це великий бізнес: прогнозується, що до 2033 року світовий ринок досягне оцінки в $49,72 млрд, порівнюючи з $21,47 млрд минулого року (2024). Але якщо більшість людей стикалися з ним із метою пренатального скринінгу, аналізу походження або тестування на батьківство, то зараз низка компаній, таких як 10 X Health та Medichecks, пропонують пацієнтам домашні тести спеціально для того, щоб вони могли адаптувати свої плани охорони здоров'я, відповідно до своїх генетичних схильностей. Це персоналізована гіпероптимізація.

«Зростання популярності носимих пристроїв відстеження стану здоров'я дозволяє людям перетворювати свій внутрішній стан на показники, якими можна ділитися», — каже Дж'Ней Філліпс, письменниця та аналітик трендів. Це зростання обізнаності про здоров’я має чіткий каталізатор — пандемію. «Те, що колись було приватними медичними проблемами — сила дихання, імунна функція, запалення, — увійшло в мейнстримний дискурс. Covid змістив розмову про здоров’я від зовнішнього вигляду до внутрішньої стійкості», — говорить вона.

«Якщо колись розкіш означала ексклюзивні матеріальні блага, сьогодні вона також включає доступ до високоякісного здоров’я. Обмін бездоганними результатами лабораторних досліджень, оцінками біологічного віку або оптимальними варіантами генів діє, як тонкий прийом, — він сигналізує про дисципліну та багатство, щоб дозволити собі тестування та біохакінг», — каже Філліпс. «Так само, як здорове харчування стало естетизованим на таких платформах, як Instagram, „чисті дані“ зараз роблять те саме. Це відображає культурний зсув, де контроль над власною біологією розглядається не лише як усвідомлення здоров’я, а й як прагнення».

Станом на кінець 2024 року індустрія велнесу (благополуччя людини в усіх сферах) в усьому світі оцінювалася в $6,3 трлн і постійно зростає. Саша Міллс, креативна директорка спортивного агентства PACER, каже: «Спосіб життя, який створює „хороший“ результат у цих тестах, може бути лише результатом умов життя, які стають дедалі недосяжнішими. Ви не можете мати вісім годин якісного сну на ніч, якщо живете у вологій, галасливій орендованій квартирі, і ви не можете мати ідеально збалансований вітамінний профіль без часу та фінансових засобів для щоденного складання збалансованого харчування».

Підтримка здоров'я дорога, особливо в таких країнах, як США, де немає загальної медичної допомоги. Фізичні вправи вимагають достатньо вільного часу для тренувань, а зі зростанням цін на продукти харчування та погіршенням якості повітря доступ до свіжих продуктів та чистого повітря стає дедалі складнішим. Зміна клімату впливає на здоров'я людей на Глобальному Півдні. У цьому контексті міцне здоров'я є цінним товаром та показником багатства.

Ділитися особистим

Звісно, коли стільки грошей витрачається на здоров'я, ми повинні довести собі і, що важливіше, іншим, що це не було марно. У червні візажистка Ісамайя Френч опублікувала історію в Instagram з підписом: «Я завжди казала, що наступним етапом ідеалів краси буде демонстрація вашої ДНК». Історія була опублікована з Neko Health, так званого «Apple у сфері охорони здоров’я», яке має клініки в Лондоні та Стокгольмі.

Кредо Neko — доступність, і за 300 фунтів клініка проводить повне сканування тіла. Це значно доступніше, ніж у конкурентів (наприклад, програма Longevity Full Body Check Up у Palazzo Fiuggi коштує від 10,5 тис. фунтів). Привабливість інтер'єрів, галас навколо клініки та тисячні черги на прийом надали Neko атмосферу ексклюзивності.

Зробити сканування в Neko означає зануритися в спокій його маслянисто-жовтих інтер'єрів, спостерігати, як геометричні світлові візерунки сканера танцюють по вашій шкірі, і дозволити тисячам зображень високої чіткості відобразити кожну позначку на вашому тілі. Це, безперечно, досвід, яким хочеться поділитися в соцмережах. Я рідко відчувала себе настільки самовдоволено контролюючою своє життя, як протягом години, проведеної в Neko.

Отже, що буде далі? Філліпс каже, що очікується майбутнє, де відбудеться ще глибша інтеграція біометричної ідентичності в особистий брендинг. «Майбутні розробки можуть включати прямі трансляції біомаркерів, куровані штучним інтелектом медичні стрічки та гіперперсоналізовані панелі керування здоров’ям, якими можна буде ділитися. Здоров’я стане гейміфікованим — на соціальних фітнес-платформах можуть з’явитися рейтинги годин голодування або віку клітин. За її словами, оскільки ці показники нормалізуються, соціальне порівняння може зміститися з «як ви виглядаєте» на «наскільки оптимізовані ваші мітохондрії».

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Кажуть, що за гроші не купиш щастя, але можна купити здоров'я, або видимість здоров'я. Та коли йдеться про ефемерний конструкт соціального статусу, це може зводитися до одного й того ж.