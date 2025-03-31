Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я України у 2025 році склав 14,59 мільярда гривень, що на 37 % більше, ніж у попередньому році. До топ-10 увійшли чотири мережі медичних центрів і шість мереж діагностичних лабораторій. Про це пише Опендатабот.
31 березня 2025, 11:07
Великі медичні компанії України збільшили доходи на 37%
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Лідери за доходами
- Медичний центр «Добробут-поліклініка» — 3,34 млрд грн
- Мережа лабораторій «ДІЛА» — 2,75 млрд грн
- «Сінево Україна» — 2,35 млрд грн
- «Смартлаб» — 1,17 млрд грн
- «Дім медицини Odrex» — 1,10 млрд грн
- Мережа лабораторій «Ескулаб» — 942,44 млн грн
- Мережа лабораторій «CSD LAB» — 857,78 млн грн
- «Сінево Схід» — 795,83 млн грн
- «Lisod» (Медікс-рей інтернешнл груп) — 659,86 млн грн
- Мережа клінік «Мати та дитина» (Неомед 2007) — 627,23 млн грн
Тенденції зростання
Зростання доходів на 37% свідчить про стійкий розвиток медичного сектору в Україні. Лідерство «Добробуту», «ДІЛА» та «Сінево» підкреслює попит на якісні медичні та діагностичні послуги, тоді як присутність у рейтингу менших мереж, таких як «Смартлаб» і «Ескулаб», вказує на розширення конкурентного поля.
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Джерело: Мінфін
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