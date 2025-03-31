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31 березня 2025, 11:07

Великі медичні компанії України збільшили доходи на 37%

Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я України у 2025 році склав 14,59 мільярда гривень, що на 37 % більше, ніж у попередньому році. До топ-10 увійшли чотири мережі медичних центрів і шість мереж діагностичних лабораторій. Про це пише Опендатабот.

Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я України у 2025 році склав 14,59 мільярда гривень, що на 37 % більше, ніж у попередньому році.
Фото Pixabay

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Лідери за доходами

  • Медичний центр «Добробут-поліклініка» — 3,34 млрд грн
  • Мережа лабораторій «ДІЛА» — 2,75 млрд грн
  • «Сінево Україна» — 2,35 млрд грн
  • «Смартлаб» — 1,17 млрд грн
  • «Дім медицини Odrex» — 1,10 млрд грн
  • Мережа лабораторій «Ескулаб» — 942,44 млн грн
  • Мережа лабораторій «CSD LAB» — 857,78 млн грн
  • «Сінево Схід» — 795,83 млн грн
  • «Lisod» (Медікс-рей інтернешнл груп) — 659,86 млн грн
  • Мережа клінік «Мати та дитина» (Неомед 2007) — 627,23 млн грн

Тенденції зростання

Зростання доходів на 37% свідчить про стійкий розвиток медичного сектору в Україні. Лідерство «Добробуту», «ДІЛА» та «Сінево» підкреслює попит на якісні медичні та діагностичні послуги, тоді як присутність у рейтингу менших мереж, таких як «Смартлаб» і «Ескулаб», вказує на розширення конкурентного поля.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
efess
efess
31 березня 2025, 12:31
#
Повысили цены на услуги?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 березня 2025, 12:36
#
Сильно подорожали доки с «правильными» цифрами
показателей для оформления фиктивной инвалидности…
+
+15
bonv
bonv
31 березня 2025, 14:05
#
Наживаються.
+
0
Rubi0
Rubi0
31 березня 2025, 14:49
#
Реформа Супрун для бизнеса прошла успешно.
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