Ринок криптовалют досяг $4 трильйонів, ціна Ethereum перевищила $3 600: що нового

Ринок криптовалют досяг $4 трильйонів: капіталізація галузі зростає на тлі буму біткоїна та альткоїнів

Загальна ринкова вартість цифрових активів вперше в історії сягнула $4 трильйонів. Це сталося на тлі зростання біткоїна до нових історичних максимумів та значного пожвавлення на ринку альткоїнів. Про це повідомляє The Block.

Наразі ринкова капіталізація становить $4,03 трлн, а добовий обсяг торгів перевищив $277,4 млрд, згідно з даними CoinGecko.

Домінування біткоїна на ринку дещо знизилося до 59,5%, зокрема через активне зростання Ethereum та інших альткоїнів.

«Понад $4 трильйони — не просто символічна цифра, а свідчення переоцінки ролі криптовалют у світовій фінансовій системі», — заявив інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю.

На його думку, зростання біткоїна, значні притоки коштів у біткоїн-ETF та поступова нормалізація регулювання сприяють поверненню великого капіталу до криптоіндустрії.

Ціна Ethereum перевищила $3 600

Ціна другої за капіталізацією криптовалюти — Ethereum — перевищила $3 600. На момент написання новини вартість активу становить близько $3 620. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу Ethereum зріс на 5%, за тиждень — на 22%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Вартість біткоїна наразі становить понад $119 тисяч, хоча на початку тижня його ціна злетіла вище $122 тисяч.

Зазначимо, що Ethereum піднявся на 25 місце в глобальному рейтингу найбільших активів за ринковою капіталізацією, згідно з даними Companies Market Cap.

Аналітики Santiment зазначили, що ринкова вартість Ethereum зросла на 50% з 22 червня 2025 року, досягнувши найвищих показників з кінця січня 2025 року. Кількість активних гаманців з Ethereum перевищила 152 млн — це найбільший показник серед усіх криптовалют.

Франція розглядає пілотний проєкт з майнінгу біткоїна для використання надлишкової електроенергії

Група депутатів Національних зборів Франції виступила з ініціативою п'ятирічного пілотного проєкту, який передбачає використання надлишкової електроенергії для майнінгу біткоїна. Відповідний законопроєкт був поданий 11 липня.

На думку авторів законопроєкту, такий підхід дозволить підвищити енергоефективність країни. Сьогодні компанії часто змушені продавати надлишки електроенергії за заниженими цінами через відсутність ефективних механізмів її накопичення.

Майнінг може перетворити ці втрати на прибуток: за оцінками асоціації ADAN, 1 ГВт потужності може приносити $100−150 мільйонів на рік.

Ця ініціатива також покликана зменшити навантаження на атомні електростанції. Наразі вони вимушено знижують генерацію під впливом виробництва енергії з відновлюваних джерел, що призводить до прискореного зношення обладнання.

«Ще одна перевага майнінгу — виробництво тепла, яке зазвичай вважається відходом. Його можна використовувати для опалення житла, теплиць чи в промисловості», — зазначили парламентарі.

Подібні рішення вже успішно працюють в Ісландії, Норвегії та Швеції. У разі ухвалення закону у Франції з'являться дата-центри для майнінгу, які будуть розташовані поблизу електростанцій, у закинутих заводах та інших придатних місцях.

Таїланд дозволить туристам обмінювати криптовалюти на бати для оплати послуг

У Таїланді запускають пілотний проєкт, який дозволить іноземним туристам обмінювати цифрові активи на тайські бати для оплати послуг. Цю ініціативу Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) та Банку Таїланду підтримали оператори криптовалютних бірж, повідомляє Bangkok Post.

Нова програма передбачає, що відвідувачі країни зможуть конвертувати свої криптовалюти в тайський бат через ліцензованих постачальників і використовувати ці кошти через провайдерів електронних грошей.

Система працюватиме в контрольованому середовищі під пильним наглядом SEC, центрального банку, Управління з боротьби з відмиванням коштів та інших регуляторних органів.

Важливо зазначити, що проєкт орієнтований винятково на туристів, які тимчасово перебувають у країні. Самі криптовалюти не можна буде використовувати як платіжний засіб напряму; оплата можлива лише після їх конвертації у фіатну валюту на регульованих платформах.

За словами генерального директора Gulf Binance Ніруна Фуваттананукула, ця ініціатива є розвитком попередньої пропозиції колишнього прем'єра Таксіна Чінавата, який пропонував створити аналогічну «пісочницю» на Пхукеті. Проте новий план має ширшу географію та інституційну підтримку.

«До участі в „пісочниці“ допускаються ліцензовані біржі цифрових активів, брокери та дилери, які отримають дозвіл SEC. Після схвалення учасники можуть надавати послуги протягом 18 місяців, з можливістю продовження за розсудом SEC», — йдеться в заяві.

Однак віцепрезидент Ради з туризму Таїланду Бумміккітті Руктаенгам заявив, що влада досі не надала туристичним операторам достатньо деталей щодо цієї ініціативи. Зокрема, існують побоювання стосовно відмивання коштів, адже Пхукет вже має проблеми з незаконною іноземною діяльністю.