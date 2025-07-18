XRP оновив історичний максимум, підскочивши до $3,65

Криптовалюта XRP продемонструвала вибухове зростання, додавши понад 20% за добу та встановивши новий історичний максимум (ATH) на позначці $3,65. Аналітики пов'язують такий стрибок з активністю інституційних інвесторів та потужним технічним проривом на тлі високих обсягів торгів. Про це у п'ятницю, 18 липня, свідчать дані платформи TradingView.

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Новий рекорд та суперечки в спільноті

На момент написання матеріалу актив торгується на рівні $3,37, а його ринкова капіталізація наблизилася до $200 млрд. Загалом за останній тиждень криптовалюта зросла майже на 40%.

Денний графік XRP / Джерело: TradingView

Встановлення нового рекорду викликало суперечки в криптоспільноті. Частина користувачів та деякі платформи, як-от Coinbase, вважають, що попередній максимум було зафіксовано в січні 2018 року на рівні $3,84. Однак більшість аналітичних ресурсів, зокрема CoinMarketCap, вказують, що минулий ATH становив $3,40, тому поточний рух є оновленням історичного рекорду.

Прогнози аналітиків

Головний аналітик Bitget Раян Лі зазначив, що в разі корекції найближчою ціллю для зниження може стати рівень $2, а новою зоною консолідації — діапазон $2,65-$3. Водночас він підкреслив, що індикатори RSI та MACD сигналізують про можливу короткострокову перекупленість та необхідність «перепочинку».

У середньостроковій перспективі, за умови позитивних новин (наприклад, схвалення ETF на базі XRP), ціна може сягнути $5,89. Деякі аналітики прогнозують, що до 2030 року, на тлі запуску нових продуктів від Ripple, вартість XRP може досягти навіть $10.