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11 липня 2025, 18:36

Вихід з України криптокомпаній Trustee Plus й Weld Money пов'язують з тиском НБУ — Forbes

Справжньою причиною припинення роботи в Україні криптогаманця Trustee Plus та сервісу Weld Money у травні 2025 року міг стати інтерес до їхніх криптокарт з боку Національного банку України. Регулятор нібито запідозрив, що ці картки могли використовуватися для обходу валютних обмежень. Про це у п'ятницю, 11 липня, пише Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела.

Справжньою причиною припинення роботи в Україні криптогаманця Trustee Plus та сервісу Weld Money у травні 2025 року міг стати інтерес до їхніх криптокарт з боку Національного банку України.

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Офіційні причини та реальні підстави

20 травня 2025 року Trustee Plus заявила про те, що закриває реєстрацію для нових користувачів з України. Пізніше про відхід з ринку повідомила також компанія Weld Money. Офіційно вони послалися на «військові та регуляторні обмеження» та незрозумілість правил роботи сектору в країні.

Однак, за даними Forbes, які посилаються на три незалежні джерела, ключовою причиною стала саме увага з боку НБУ. Навесні 2025 року регулятор зацікавився можливим використанням криптокарт для обходу лімітів на операції з купівлі та виведення валюти. Один зі співрозмовників видання в НБУ зазначив, що Trustee Plus у своїх промокампаніях не приховував можливості обходу обмежень за допомогою їхніх карток. У самій компанії це заперечують, наголошуючи, що їхній продукт не сприяв відтоку капіталу.

Позиції сторін

За даними Бюро економічної безпеки, кримінальних справ проти Trustee Plus або Weld Money не відкривали. Представник Trustee Plus у коментарі виданню заявив, що державні органи України не мають повноважень проводити перевірки їхньої діяльності, оскільки компанія не веде операційної діяльності на території України. У Weld Money ситуацію не прокоментували.

НБУ, за даними джерел, нібито ініціював перевірку компаній правоохоронними органами, однак ані в СБУ, ані в самому Нацбанку цю інформацію офіційно не підтвердили.

Видання також вказує на ще один аспект проблеми: польський партнер Trustee Plus, компанія Quicko, заблокувала понад 7 тисяч карток проєкту через українську адресу власників або її нечіткий статус.

Що таке криптокарти

Криптокарта — це платіжна картка (зазвичай Visa або Mastercard), яка прив'язана не до традиційного банківського рахунку, а до балансу криптовалют у гаманці користувача. Коли людина розраховується такою карткою в магазині або знімає готівку, сервіс у момент транзакції автоматично конвертує необхідну суму криптовалюти у відповідну фіатну валюту (гривню, євро, долар тощо).

Чому це важливо

Ця історія є яскравою ілюстрацією фундаментального конфлікту між безмежною природою криптовалют та необхідністю державного валютного контролю. Для Національного банку, головним завданням якого є збереження макрофінансової стабільності та міжнародних резервів, будь-який канал неконтрольованого відтоку капіталу є прямою загрозою.

Навіть якщо компанії формально не порушували українське законодавство, діючи через іноземних партнерів, сама можливість масового використання їхнього продукту для обходу обмежень НБУ не могла залишитися без уваги регулятора.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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