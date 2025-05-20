Криптоплатформа Trustee Plus припинила реєстрацію українців через регуляторні проблеми

Компанія Trustee Plus закрила реєстрацію для українців, які перебувають в Україні, через невизначеність у правовому полі, але резиденти ЄС можуть продовжувати користуватися сервісами. Про це повідомляє служба підтримки платформи.

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Причини обмеження

«На жаль, реєстрація українців, які знаходяться на території України, була обмежена у зв’язку з регуляторною невизначеністю», — повідомили в службі підтримки Trustee Plus.

Компанія зазначила, що через відсутність правової ясності відклала плани розвитку на українському ринку: «Офіційно ми вирішили відкласти плани експансії на український ринок та зупинити дослідження цього ринку».

Обмеження для користувачів

Українці, які не є резидентами ЄС, не зможуть отримати платіжну картку — продукт, створений у співпраці з Quicko. «Якщо ви не перебуваєте в підсанкційній юрисдикції, більшість сервісів вам буде доступна, крім платіжної картки, нашого спільного продукту з Quicko. Тобто ви не зможете стати клієнтом Quicko», — пояснили в компанії.

Ситуація зі старими клієнтами

Наразі немає інформації, чи продовжать сервіси працювати для існуючих користувачів з України, а строки можливих змін у компанії не уточнюють.

Регуляторний контекст

Минулого тижня український парламент відклав розгляд законопроєкту про легалізацію віртуальних активів і оподаткування криптовалют, хоча його підтримав профільний комітет і очікував МВФ. Причиною стали ініціатива регуляторів і рішення Офісу Президента.