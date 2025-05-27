Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні. Користувачів попросили найближчим часом вивести всі кошти. Про це компанія повідомила у Telegram.
27 травня 2025, 12:36
Криптостартап Weld Money припиняє роботу в Україні
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«Компанія Weld припиняє свою діяльність через тривалі військові та регуляторні обмеження в Україні», — йдеться у повідомленні.
Користувачів просять вивести усі кошти зі своїх карток та гаманців до 30 червня. Після цієї дати доступ до коштів може бути обмежений.
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Нагадаємо
У вересні 2022 року Weld Money презентувала криптокартку, створену в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard. Ця картка давала можливість користувачам розраховуватися криптовалютою всюди, де була доступна безготівкова оплата.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Як «неочікувано»… в Україні ж зараз:
— свобода слова,
— демократія,
— стабільна політична ситуація,
— інвестиційний клімат оптимальний,
— захист капіталу та інвестицій і держава ніколи нічого не націоналізує,
— силовики не підтримують відвертий рекет і всіляко цьому запобігають,
— податкова націлена на оптимізацію роботи бізнесу,
— прекрасна інфраструктура,
— чудові законодавча, правоохоронна та судова системи,
— пільги бізнесу, окремим громадянам, пенсіонерам, молодим сім`ям,
— влада націлена на постійне оснащення передовими воєнними розробками своєї армії,
— корупція майже рівна нулю, як і інфляція,
— безпека і рівень життя найкращі в світі,
— в країни стабільно зменшується зовнішній борг, що сприяє розвитку економіки та збільшенню ввп,
— а головне відкриті кордони, повага до честі і гідності людини, особливо на вулиці від працівників правоохоронних органів та працівників територіального центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, дотримання всіх законів і прав людей,
— ціни на продукти, товари і послуги постійно зменшуються в своїй вартості,
— а заробітні плати (навіть мінімальні) які високі, пенсії зашкалюють просто, прожитковий мінімум найкращий в світі.