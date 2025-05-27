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27 травня 2025, 12:36

Криптостартап Weld Money припиняє роботу в Україні

Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні. Користувачів попросили найближчим часом вивести всі кошти. Про це компанія повідомила у Telegram.

Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні.
Фото: weld.money

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«Компанія Weld припиняє свою діяльність через тривалі військові та регуляторні обмеження в Україні», — йдеться у повідомленні.

Користувачів просять вивести усі кошти зі своїх карток та гаманців до 30 червня. Після цієї дати доступ до коштів може бути обмежений.

Читайте також: Криптоплатформа Trustee Plus припинила реєстрацію українців через регуляторні проблеми

Нагадаємо

У вересні 2022 року Weld Money презентувала криптокартку, створену в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard. Ця картка давала можливість користувачам розраховуватися криптовалютою всюди, де була доступна безготівкова оплата.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
27 травня 2025, 12:51
#
«Криптостартап Weld Money припиняє роботу в Україні»

Як «неочікувано»… в Україні ж зараз:

— свобода слова,

— демократія,

— стабільна політична ситуація,

— інвестиційний клімат оптимальний,

— захист капіталу та інвестицій і держава ніколи нічого не націоналізує,

— силовики не підтримують відвертий рекет і всіляко цьому запобігають,

— податкова націлена на оптимізацію роботи бізнесу,

— прекрасна інфраструктура,

— чудові законодавча, правоохоронна та судова системи,

— пільги бізнесу, окремим громадянам, пенсіонерам, молодим сім`ям,

— влада націлена на постійне оснащення передовими воєнними розробками своєї армії,

— корупція майже рівна нулю, як і інфляція,

— безпека і рівень життя найкращі в світі,

— в країни стабільно зменшується зовнішній борг, що сприяє розвитку економіки та збільшенню ввп,

— а головне відкриті кордони, повага до честі і гідності людини, особливо на вулиці від працівників правоохоронних органів та працівників територіального центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, дотримання всіх законів і прав людей,

— ціни на продукти, товари і послуги постійно зменшуються в своїй вартості,

— а заробітні плати (навіть мінімальні) які високі, пенсії зашкалюють просто, прожитковий мінімум найкращий в світі.
+
0
Я_ __
Я_ __
27 травня 2025, 12:54
#
Що ж вони щастя свого не розуміють і вириваються з цього раю на Землі)0)00))
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