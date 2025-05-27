«Криптостартап Weld Money припиняє роботу в Україні»

Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні. Користувачів попросили найближчим часом вивести всі кошти. Про це компанія повідомила у Telegram.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Компанія Weld припиняє свою діяльність через тривалі військові та регуляторні обмеження в Україні», — йдеться у повідомленні.

Користувачів просять вивести усі кошти зі своїх карток та гаманців до 30 червня. Після цієї дати доступ до коштів може бути обмежений.

Читайте також: Криптоплатформа Trustee Plus припинила реєстрацію українців через регуляторні проблеми

Нагадаємо

У вересні 2022 року Weld Money презентувала криптокартку, створену в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard. Ця картка давала можливість користувачам розраховуватися криптовалютою всюди, де була доступна безготівкова оплата.