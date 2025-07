ЄС виділяє 2,3 мільярда євро на відновлення України та запускає новий великий інвестиційний фонд

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Новий пакет угод, підписаних у рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 млрд євро у вигляді кредитних гарантій та 580 млн у вигляді грантів. Очікується, що це дозволить залучити до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Запуск Європейського флагманського фонду для відбудови України

Крім того, виконуючи свої зобов'язання, дані на минулорічній Конференції з відновлення України в Берліні, фон дер Ляєн анонсувала запуск найбільшого фонду приватних інвестицій в Україні - нового Європейського флагманського фонду для відбудови України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).

Цей фонд підтримується Європейською комісією (через Європейський інвестиційний банк), Францією, Німеччиною, Італією та Польщею в рамках підходу «Team Europe».

З початковим капіталом у 220 млн євро, Фонд має на меті мобілізувати 500 млн євро до 2026 року. Подальше залучення коштів передбачається зі покращенням умов безпеки.

Зазначається, що Флагманський фонд сприятиме розвитку екосистеми приватних інвестицій в Україні, залучаючи новий капітал та максимізуючи синергію з існуючими учасниками ринку.

Збільшення інвестицій ЄС у майбутнє України

Сьогоднішні угоди включають:

Підтримку малого та середнього бізнесу: 500 млн євро у вигляді гарантій та грантів для допомоги малому бізнесу України, включно зі стартапами та підприємствами, що працевлаштовують ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

500 млн євро у вигляді гарантій та грантів для допомоги малому бізнесу України, включно зі стартапами та підприємствами, що працевлаштовують ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Мобілізацію стратегічних інвестицій: 600 млн євро для великомасштабних проєктів приватного сектору в ключових галузях, таких як енергетика, транспорт та виробництво.

600 млн євро для великомасштабних проєктів приватного сектору в ключових галузях, таких як енергетика, транспорт та виробництво. Відбудову міст та громад: 520 млн євро для муніципальної інфраструктури в постраждалих від війни районах, включно з охороною здоров'я, міською мобільністю та житлом.

520 млн євро для муніципальної інфраструктури в постраждалих від війни районах, включно з охороною здоров'я, міською мобільністю та житлом. Енергетичну безпеку та зелений перехід: 265 млн євро для стабілізації енергосистеми України, відновлення потужностей з відновлюваної енергетики та покращення енергоефективності.

265 млн євро для стабілізації енергосистеми України, відновлення потужностей з відновлюваної енергетики та покращення енергоефективності. Критичну інфраструктуру: 310 млн євро на ремонт та відбудову критичної інфраструктури, включно з житлом, лікарнями та медичними закладами.

Із запуском цих нових інвестиційних програм, загальні зобов'язання ЄС у рамках Ukraine Investment Framework наразі становлять 5,7 млрд євро, що, як очікується, залучить понад 18 млрд євро інвестицій.

У Міністерстві економіки України пояснили, що ЄС, Німеччина, Польща, Італія та Франція через свої банки розвитку внесуть перший капітал, який послужить основою для подальшого залучення приватних партнерів.

Передбачається, що у фонд зможуть інвестувати всі країни-члени ЄС, міжнародні партнери, інституційні інвестори, українські фонди та приватні інвестори.

Розглядаються такі моделі інвестування:

Прямі інвестиції в акціонерний капітал та квазі-акціонерний капітал у ключових секторах

Фонд фондів для посилення мобілізації приватного капіталу

Поєднання обох моделей

Також важливо, що фонд працюватиме у синергії з іншими ініціативами та заходами ЄС, спрямованими на поглиблення українських фінансових ринків. Зокрема в рамках співпраці з програмою High-Impact Equity Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейською компанією з управління фінансовими інституціями розвитку (EDFI MC). Фонд забезпечуватиме додатковість у співпраці з локальними фондами прямих інвестицій та венчурного капіталу.

Передбачається, що керуюча компанія Європейського флагманського фонду для відновлення України буде обрано на основі конкурсу період з липня до жовтня 2025 року.

Головними інвесторами фонду на початковому етапі стануть його ініціатори — Єврокомісія (через Ukraine Investment Framework), а також провідні банки розвитку: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Четвертий транш

Європейська Комісія також оголосила про свою пропозицію щодо четвертого траншу в рамках Ukraine Facility — Плану України — який очікується в серпні. Цей четвертий платіж становитиме до 3,05 млрд євро.

Паралельно, Комісія сьогодні виплачує 1 млрд євро у рамках шостого траншу пакету Макрофінансової допомоги (MFA) ЄС Україні на суму 18,1 млрд євро, який має бути повністю виплачений до кінця 2025 року. З цим платежем загальна сума кредитів, наданих Комісією Україні в рамках MFA з початку року, сягає 8 млрд євро.