Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів рф

У четвер, 10 липня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 8 млрд євро.

Куди підуть гроші

«Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Нагадаємо

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - 53,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.