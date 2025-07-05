BlackRock згорнув пошук інвесторів для фонду відновлення України — Bloomberg

Американська інвесткомпанія BlackRock припинила переговори з потенційними інвесторами щодо багатомільярдного фонду відновлення України. Це сталося після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, що спричинило охолодження позиції Вашингтона щодо України. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел, які знайомі з ситуацією, фонд планували презентувати на Конференції з відновлення України в Римі 10−11 липня, де очікується участь прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні та президента України Володимира Зеленського.

Підтримку фонду вже готували державні установи Німеччини, Італії та Польщі. Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Що відомо про фонд

Ідею фонду озвучував ще минулого року віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд. За його словами, спільні зусилля держав, банків розвитку, донорів і приватних інвесторів могли б залучити щонайменше $15 млрд для відбудови України.

Очікувалося, що державні джерела внесуть $500 млн, а приватний сектор — до $2 млрд. Загальні потреби України у відновленні після російського вторгнення Світовий банк оцінював у понад $500 млрд.

США — поза грою

Ще у грудні США не були серед донорів фонду, і ситуація лише погіршилась після перемоги Трампа. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв негайно завершити війну й організувати переговори між Зеленським і путіним.

Від початку каденції Трамп кілька разів змінював риторику, натякаючи на згортання військової допомоги Україні, що викликало побоювання серед західних партнерів.

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Франція шукає альтернативу

Замість ініціативи BlackRock Франція працює над створенням альтернативного фонду, однак джерела Bloomberg зазначають, що без підтримки США реалізувати такий проєкт буде складно.

У самій BlackRock підтвердили, що завершили безоплатну консультаційну роботу над фондом у 2024 році й зараз не мають жодного активного мандату від уряду України.

«Наші рішення визначаються виключно розмовами з клієнтами», — наголосив представник компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що найбільша інвесткомпанія світу BlackRock зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів за підсумками минулого року — $641 млрд.