Інвест-гігант BlackRock за 2024 рік залучив рекордні $641 мільярд

Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock Inc. зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів за підсумками минулого року — $641 млрд. Про це пише Forbes з посиланням на Bloomberg.

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Деталі

На 31 грудня 2024 року загальний обсяг активів інвесткомпанії досяг $11,6 трлн і, як очікується, продовжить зростати.

Залучена компанією річна сума перевищує сукупні активи деяких інвестиційних фондів, які формувалися десятиліттями, і демонструє здатність BlackRock залучати клієнтів навіть за умов ринкової волатильності та конкуренції, зазначило видання.

Із загальної суми $390 млрд надійшло в ETF-фонди, $226 млрд — в акційні фонди, а $164 млрд — в облігаційні.

У четвертому кварталі чистий приплив у довгострокові фонди досяг $201 млрд, а загальний приплив — $281 млрд, перевищивши прогнози аналітиків.

Активи BlackRock в біткоїн-ETF, запущений у 2024 році, сягнули $50 млрд.

Акції BlackRock зросли на 3,3% до $995 на ранкових торгах у Нью-Йорку. За 2024 рік вони подорожчали на 26%, але впали на 6% на початку 2025 року через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок Федрезервом.