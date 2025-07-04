Військова підтримка України з боку США не припинялась — Трамп

Сполучені Штати продовжують надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі «Ендрюс» у Вашингтоні.

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Відповідаючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ.

«Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе», — зазначив Трамп.

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Передісторія

Західні ЗМІ повідомили про часткове призупинення постачання зброї США до України. Ішлося про артилерійські снаряди, переносні зенітні комплекси Stinger, а також ракети типу Patriot і Hellfire.

За даними видання The Wall Street Journal, частина цього озброєння вже перебуває на складах у Польщі.

У Міноборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні робочих груп тривають переговори з американською стороною для з’ясування всіх обставин.