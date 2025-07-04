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4 липня 2025, 9:11

Військова підтримка України з боку США не припинялась — Трамп

Сполучені Штати продовжують надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі «Ендрюс» у Вашингтоні.

Сполучені Штати продовжують надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Відповідаючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ.

«Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе», — зазначив Трамп.

Читайте також: Дрони для ЗСУ: Україна підписала угоду про спільне виробництво з американською компанією

Передісторія

Західні ЗМІ повідомили про часткове призупинення постачання зброї США до України. Ішлося про артилерійські снаряди, переносні зенітні комплекси Stinger, а також ракети типу Patriot і Hellfire.

За даними видання The Wall Street Journal, частина цього озброєння вже перебуває на складах у Польщі.

У Міноборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні робочих груп тривають переговори з американською стороною для з’ясування всіх обставин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 липня 2025, 9:25
#
Ну, а теперь, уважаемая редакция, может расскажите с какой целью украинские СМИ, купленные вашими хозяевами (Dragon Capital), вчера целый день рассказывали об обратном (как и русские сми)?
И о какой украинской «независимой» журналистике можно говорить дальше?
Украинская продажная журналистика пробила очередное дно, перевирая чужие слова, вкладывая «свой» смысл, подыгрывая агрессору!!!
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0
Андрей Иванов
Андрей Иванов
4 липня 2025, 9:50
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А Вам не кажется, что Трамп немножко заврался, по всем направлениям, по пошлинам, по Украине ?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 липня 2025, 10:18
#
Мне кажется, что если бы наши СМИ написали с акцентом на …предположение… а не на …утверждение… то вопросы не возникали. (тем более, как Вы правильно заметили зная «непредсказуемость» Трампа)
А еще мне кажется. что вся компания связанная с деятельностью чешского предпринимателя фиалы на территории Украины, и его «непомерное» желание создать свою группу в СМИ, требует определенной оценки правоохранительных органов.
Достаточно просмотреть ту «информационную маячню» которую выливают купленные им СМИ.
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