Нафтогаз та Orlen підписали нову угоду: Україна імпортуватиме більше газу зі США

Група Нафтогаз та польська компанія Orlen уклали нову угоду, яка забезпечить постачання додаткових 140 мільйонів кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США до України. Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

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Це вже четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році. Загалом, у рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону, Нафтогаз вже законтрактував у Orlen 440 мільйонів кубометрів газу.

Шлях американського газу до України

Газ, що імпортуватиметься, надходитиме зі США. Він проходитиме процес регазифікації на LNG-терміналах у Свіноуйсьці (Польща) або в Клайпеді (Литва), після чого транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Orlen у 2023 році розірвала контракт із російською «Татнафтою» без сплати будь-яких штрафів після того, як Москва призупинила постачання нафти до Польщі.