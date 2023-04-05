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5 квітня 2023, 13:04 Читать на русском

Польська компанія PKN Orlen розірвала нафтові контракти з Росією

Компанія PKN Orlen розірвала контракт із російською «Татнафтою» без сплати будь-яких штрафів після того, як Москва призупинила постачання нафти до Польщі. Про це заявив голова польської компанії Даніель Обайтек, повідомляє Reuters.

Компанія PKN Orlen розірвала контракт із російською «Татнафтою» без сплати будь-яких штрафів після того, як Москва призупинила постачання нафти до Польщі.
Фото: pixabay.com

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Постачання трубопроводом «Дружба» було припинено в лютому, всього через день після того, як Польща поставила Україні свої перші танки Leopard-2.

Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли спливав термін дії довгострокового контракту PKN з «Роснафтою». Термін дії угоди з «Татнафтою» спливав у 2024 році.

«Ці контракти більше не існують. Термін дії контракту з „Роснефтью“ минув у січні, ми його не продовжували», — сказав Обайтек.

За його словами, після припинення постачання нафти нафтопроводом «Дружба» у PKN з'явився аргумент про розірвання контракту. «На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій», — повідомив він.

Голова PKN Orlen сказав, що контракт був розірваний «кілька днів тому».

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Після повномасштабного вторгнення в Україну і до того, як ЄС ввів ембарго на морські постачання з Росії, PKN припинила закуповувати російську нафту та паливо, що перевозяться морем.

Обайтек заявив, що портфель постачань тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської затоки та Мексиканської затоки. PKN також має контракт на постачання з Saudi Aramco від 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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