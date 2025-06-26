Протягом травня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 3,4 млн грн гарантованого відшкодування.
26 червня 2025, 8:37
Фонд гарантування вкладів у травні виплатив 3,4 млн грн відшкодування
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Деталі
Найбільше з цієї суми — 1,4 млн грн — отримали вкладники АТ «Банк Січ», ліквідація якого здійснюється безпосередньо Фондом.
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,9 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів.
На 31 травня 2025 року кошти Фонду складали 50,1 млрд грн.
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Нагадаємо
- Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
- Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022, складає майже 8,3 млрд грн, за повною гарантією здійснено виплати вкладникам 7 банків.
Джерело: Мінфін
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