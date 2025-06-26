Фонд гарантування вкладів у травні виплатив 3,4 млн грн відшкодування

Протягом травня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 3,4 млн грн гарантованого відшкодування.

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Найбільше з цієї суми — 1,4 млн грн — отримали вкладники АТ «Банк Січ», ліквідація якого здійснюється безпосередньо Фондом.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,9 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів.

На 31 травня 2025 року кошти Фонду складали 50,1 млрд грн.

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