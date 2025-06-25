У травні до банків в управлінні Фонду гарантування найбільше коштів надійшло від боржників

У травні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала понад 68,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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З цих коштів 46,9 млн грн банки отримали від погашення кредитів. Також 15,3 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами, зокрема як погашення за ОВДП (+купонний дохід).

Ще 2,3 млн грн склали надходження від реалізації активів, 3,0 млн грн — від оренди майна та 1,3 млн грн — з інших джерел.

Лідери за сумою надходжень

Лідерами за сумою надходжень у травні 2025 року стали:

МР Банк — 16,3 млн грн;

Комінвестбанк — 16,3 млн грн;

Укрбудінвестбанк — 11,6 млн грн.

Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло 2219,0 млн грн.

У Фонді нагадали, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».