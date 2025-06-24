Аутсорсинг працівників із-за кордону: чи потрібно це Україні

Відсутність кадрів — один із ключових чинників, що стримує західний бізнес від виходу в Україну. Як це можна змінити завдяки аутсорсингу працівників та які країни вже використовували цей механізм, розповів у колонці для NV засновник міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal Євген Кіріченко. «Мінфін» вибрав головне.

Що турбує інвесторів

Що заважає іноземним інвесторам розгортати свою діяльність в Україні — створювати виробництва, відкривати офіси, сплачувати податки та брати участь у формуванні нової економіки? Тим паче, як розповідають в європейській діловій спільноті, інтерес до нашої держави у приватних інвесторів є, і він доволі високий.

Щобільше, багато іноземних компаній уже реєструють юридичні представництва в Україні — як-то кажуть «на потім». Адже багато бізнесменів, насправді, не бояться заходити в зони конфлікту. Деякі галузі звикли працювати в складних умовах, а високий ризик може, зрештою, окупитися під час післявоєнного відновлення країни. За даними Світового банку, рентабельність інвестицій у країнах із низьким рівнем миру на 8% вища. І саме це є головним рушієм для ризикованих бізнесів.

То чому ж потік приватних іноземних інвестицій в Україну не набирає належної сили? Річ у тім, що інвесторів лякає відсутність кадрів в Україні. За даними Опендатабот, тільки у 2024 році з України виїхали та не повернулися 400 тис. осіб. Загалом же за роки війни Україну, за різними даними, могли залишити 5−6 млн громадян.

Багато регіонів України залишаються практично порожніми. А коли у країні немає людей, то немає й кому працювати. За даними Державної служби зайнятості, щодня на Єдиному порталі вакансій доступні понад 230 тис. пропозицій, тоді як кількість зареєстрованих шукачів роботи — близько 127 тис. осіб.

Крім того, дедалі більше роботодавців в Україні готові надавати своїм працівникам житло, щоб залучити кандидатів. Із початку 2025 року вони подали понад 2 000 таких вакансій, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 500).

Ситуація з робочою силою є настільки невтішною, що деякі великі інвестори не погоджуються заходити в Україну навіть при обіцянці державної підтримки (звільнення від податків, мит та компенсації від держави), якщо натомість українська влада вимагає працевлаштовувати українців. Вони просто не знають, де, в такому разі, брати робочу силу на нові підприємства.

Як аутсорсинг персоналу сприятиме інвестиціям

Виходом із цієї ситуації міг би стати легальний та професійний аутсорсинг персоналу. Йдеться не лише про тимчасове працевлаштування, а й про створення системи швидкого закриття кадрових потреб бізнесу через зовнішніх постачальників — компанії, які спеціалізуються на пошуку, навчанні, релокації та супроводі працівників у іноземній державі. Це особливо ефективно в країнах, які відбудовуються після війни або переживають стрімке економічне зростання, коли попит на кваліфіковану робочу силу перевищує можливості національного ринку праці.

Наприклад, після війни у Німеччині міжнародні компанії реалізовували проєкти з відбудови інфраструктури переважно завдяки аутсорсингу працівників із Італії, Туреччини, Греції, Іспанії та інших країн. У Боснії та Герцеговині після конфлікту 1990-х розвиток приватних HR-агенцій став критичним чинником для реалізації міжнародних донорських програм. А Польща після вступу до ЄС у 2004 році використовувала аутсорсинг у промисловості та будівництві, як інструмент гнучкого реагування на зростаючі потреби економіки та залучення іноземного капіталу.

Як показала практика цих країн, аутсорсинг персоналу дозволяє масштабувати проєкти швидко, знижує адміністративне навантаження на компанії-інвестори та водночас забезпечує відповідність працевлаштування вимогам законодавства відповідної держави. Крім того, професійні HR-компанії дозволяють легше впроваджувати програми навчання та підвищення кваліфікації працівників, особливо у випадках, коли спеціалістів потрібно швидко перекваліфікувати або інтегрувати у нові виробничі процеси.

Для України, яка сьогодні водночас потребує зовнішніх інвестицій та стикається з відтоком значної частини трудових ресурсів, розвиток ринку кадрового аутсорсингу може стати практичним рішенням. Це дозволить оперативно закривати дефіцит кадрів у ключових секторах, зменшити ризики для інвесторів та забезпечити безперервну реалізацію проєктів у сфері відбудови.

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У поєднанні з державними програмами підтримки інвесторів кадрова підтримка є однією з основ, на яких може будуватися довгострокова присутність приватного бізнесу в Україні.