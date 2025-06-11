Світовий банк прогнозує рекордно повільне зростання економіки

Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 в.п., до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють «значні перешкоди» для більшості економік світу. Про це йдеться у піврічному звіті «Глобальні економічні перспективи» від 10 червня.

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«Лише шість місяців тому здавалося, що очікується „м'яка посадка“ для світової економіки, яка стабілізувалася після надзвичайної низки як природних, так і техногенних лих протягом останніх кількох років. Але цей момент зник», — зазначається в аналізі.

Сьогодні світова економіка знову стикається з турбулентністю, підкреслюють фахівці. Без швидкої корекції курсу вплив на рівень життя у світі може стати суттєвим.

Основна причина загрози — міжнародні розбіжності у сфері торгівлі, які посилили невизначеність.

Зниження прогнозів

У звіті банк знизив прогнози для майже 70% економік, зокрема США, Китаю, Європи та шести регіонів ринків, що розвиваються, порівняно з оцінками, зробленими пів року тому, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

ВВП

Банк не прогнозує рецесію, але зазначив, що глобальне економічне зростання цього року буде найслабшим поза рецесією з 2008 року. До 2027 року середнє зростання світового ВВП очікується на рівні лише 2,5%, що є найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х.

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Торгівля

Глобальна торгівля у 2025 році зросте лише на 1,8% порівняно з 3,4% у 2024-му та приблизно третиною від рівня 5,9% у 2000-х. Прогноз базується на тарифах, що діяли станом на кінець травня, включаючи 10-відсотковий тариф США на імпорт з більшості країн. Він не враховує підвищення, оголошені Трампом у квітні та відкладені до 9 липня для проведення переговорів.

Інфляція

Світовий банк прогнозує, що глобальна інфляція у 2025 році досягне 2,9%, залишаючись вище допандемічного рівня через підвищення тарифів і напруженість на ринках праці.

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