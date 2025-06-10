Світовий банк підвищив межу бідності до $3 на людину в день

Світовий банк підвищив міжнародну межу бідності до $3 на особу на день. Про це повідомила організація 5 червня, пише « Мінфін ».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Попередній показник становив $2,15 і базувався на даних про паритет купівельної спроможності (ПКС) країн за 2017 рік.

Як пояснює Світовий банк, ці ПКС використовуються для конвертації різних валют у спільну одиницю з урахуванням різниці цін між країнами — їхнє оновлення призвело до перегляду оцінки самого поняття «межа бідності».

Найбільш актуальні відомості були зібрані у 2021 році та опубліковані у 2024-му. Також зміна межі бідності враховує останні покращення у вимірі добробуту в країнах з низьким рівнем доходу, зазначили в організації. Зокрема, в таких державах почала збиратися більш точна статистика щодо вартості основних продуктів харчування, одягу та житла.

Межа бідності дозволяє визначити, скільки людей живе у злиднях. За новими оцінками, на 2022 рік їх було близько 838 мільйонів осіб або 10,5% від населення планети. Підвищення межі до $3 разом із іншими методологічними змінами підвищило цю оцінку на 125 мільйонів.

Причому деякі методологічні редагування, наприклад, використання оновлених даних про Індію, навпаки виключали частину людей з вкрай бідних.

В результаті оцінка кількості бідних у Південній Азії була знижена на 45 мільйонів, в інших регіонах — підвищена. У результаті половина «нових» бідних припала на країни Африки на південь від Сахари: оцінка кількості людей, які там за межею бідності, збільшилася на 111 мільйонів людей.

«Світ бідніший, ніж ми думали, і менш імовірно, що зможе викорінити крайню бідність до 2030 року, оскільки крайня бідність дедалі більше концентрується в країнах Африки на південь від Сахари та нестабільних країнах», — пишуть економісти Світового банку.