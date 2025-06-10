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10 червня 2025, 8:33

Світовий банк підвищив межу бідності до $3 на людину в день

Світовий банк підвищив міжнародну межу бідності до $3 на особу на день. Про це повідомила організація 5 червня, пише «Мінфін».

Світовий банк підвищив міжнародну межу бідності до $3 на особу на день.
Фото: depositphotos

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Деталі

Попередній показник становив $2,15 і базувався на даних про паритет купівельної спроможності (ПКС) країн за 2017 рік.

Як пояснює Світовий банк, ці ПКС використовуються для конвертації різних валют у спільну одиницю з урахуванням різниці цін між країнами — їхнє оновлення призвело до перегляду оцінки самого поняття «межа бідності».

Найбільш актуальні відомості були зібрані у 2021 році та опубліковані у 2024-му. Також зміна межі бідності враховує останні покращення у вимірі добробуту в країнах з низьким рівнем доходу, зазначили в організації. Зокрема, в таких державах почала збиратися більш точна статистика щодо вартості основних продуктів харчування, одягу та житла.

Межа бідності дозволяє визначити, скільки людей живе у злиднях. За новими оцінками, на 2022 рік їх було близько 838 мільйонів осіб або 10,5% від населення планети. Підвищення межі до $3 разом із іншими методологічними змінами підвищило цю оцінку на 125 мільйонів.

Причому деякі методологічні редагування, наприклад, використання оновлених даних про Індію, навпаки виключали частину людей з вкрай бідних.

В результаті оцінка кількості бідних у Південній Азії була знижена на 45 мільйонів, в інших регіонах — підвищена. У результаті половина «нових» бідних припала на країни Африки на південь від Сахари: оцінка кількості людей, які там за межею бідності, збільшилася на 111 мільйонів людей.

«Світ бідніший, ніж ми думали, і менш імовірно, що зможе викорінити крайню бідність до 2030 року, оскільки крайня бідність дедалі більше концентрується в країнах Африки на південь від Сахари та нестабільних країнах», — пишуть економісти Світового банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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+30
Lololoq
Lololoq
10 червня 2025, 8:46
#
Т. е. бедные это те, кто получает чистыми приблизительно до 3700 в месяц. Так у нас налоги и акцизы с бедняков берут получается! Необлагаемый минимум доходов граждан должен быть 3700грн в месяц, а у нас 17грн! Т. е. налоги дерут не только с бедных, но и с нищих. Может внести изменения в законодательство по поводу выборов в военное время и провести выборы? Ещё 10 лет такого управления страна не переживёт.
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0
krv77
krv77
10 червня 2025, 11:20
#
На сегодня 3*20*41.55=2493.
Почему 3700?
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0
VikaKurort
VikaKurort
10 червня 2025, 10:19
#
Тільки не риса бідності, а межа Цей гугл транслейт з свинособачої мови з тієї ж опери що й пекельні борошна :)
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