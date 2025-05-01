Світовий банк попередив про уповільнення зростання в Європі та Центральній Азії

У 2025−2026 роках у регіоні Європи та Центральної Азії (ЄЦА) очікується значне уповільнення економічного зростання — у середньому до 2,5%. Про це йдеться у весняному макроекономічному прогнозі Світового банку.

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Західні Балкани: помірне зростання на тлі нестабільності

За оцінкою Світового банку, шість країн Західних Балкан — Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія — у 2025 році зростуть на 3,2%, що на 0,5 в.п. нижче за попередній прогноз. Уповільнення темпів пов'язане з глобальною економічною невизначеністю та ослабленням зовнішнього попиту, проте в 2026 році регіон очікує прискорення зростання до 3,5% (що, втім, все одно на 0,4 п.п. нижче за січневий прогноз).

За словами директора Світового банку країнами регіону Сяоцин Юй, зростанню сприяє зниження інфляції, зростання зарплат і посилення державних інвестицій. Тим не менш, політична нестабільність в окремих країнах та слабка кон'юнктура в ЄС можуть обмежити експорт, надходження інвестицій та обсяг грошових переказів.

Економіка Албанії, за версією банку, зросте на 3,2% у 2025 році, Боснія та Герцеговина — на 2,7%, Косово — на 3,8%, Чорногорія — на 3%, Північна Македонія — на 2,6%, а Сербія — на 3,5%.

Центральна та Східна Європа: відновлення під тиском

У Центральній Європі в 2025 році очікується зростання на рівні 2,7% зі збереженням тієї ж динаміки в 2026 році. У Болгарії зростання сповільниться до 1,6% (на 1,2 в.п. нижче попереднього прогнозу), у Хорватії становитиме 3,1%, у Польщі — 3,2% у 2025 і 3,0% у 2026 (обидва значення знижено на 0,2 в.п.), а в Румунії — 1,6%.

У Східній Європі темпи зростання 2025 року становитимуть 2%, а 2026 — 3,6%. У Білорусі прогноз покращено до 2,2%, у Молдові, навпаки, зафіксовано різке зниження — до 0,9%, що на 3 п.п. нижче за січневий прогноз.

В Україні очікується зростання на 2% у 2025 році та прискорення до 5,2% у 2026, за умови завершення війни та початку відновлення.

Кавказ і Центральна Азія: імпульс і ризики, що зберігається

Центральна Азія залишиться лідером за темпами зростання, незважаючи на очікуване уповільнення: ВВП субрегіону зросте на 5% в 2025 році і на 4,4% в 2026. У Казахстані очікується зростання на 4,5%, в Киргизії — на 6,8% (на 2,3 п.п. (переглянуто вгору на 0,5 п.п.), в Узбекистані — на 5,9%.

Південний Кавказ покаже зростання на рівні 3,6% у 2025 та 3,4% у 2026 роках. У Вірменії прогноз знижений до 4%, в Азербайджані — до 2,6%, у Грузії — до 5,5%. Уповільнення пояснюється стабілізацією внутрішнього попиту, торгівлі та обсягів грошових переказів у Вірменії та Грузії, а також зниженням нафтовидобутку в Азербайджані.

Туреччина: стабілізація на тлі слабкого експорту

За прогнозом Світового банку, економіка Туреччини зросте на 3,1% у 2025 році та на 3,6% у 2026 році. Прогноз на 2025 рік покращено на 0,5 в.п., проте загальний темп залишиться більш ніж на 2 в.п. нижче за середній показник 2010−2019 років. Причини — слабкість експорту, що зберігається, і внутрішнє ребалансування економіки, що триває.