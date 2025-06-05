Українці пересідають на мотоцикли: як купити їх дешевше

Українці масово пересідають на мотоцикли. За даними Інституту досліджень авторинку, за підсумками першого кварталу цього року, їх було продано 13,3 тис., що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У квітні, коли почався активний мотосезон, продажі почали зростати ще активніше. «Мінфін» розбирався, як в Україні проходить «мотобум», і як змінюються ціни на хвилі ажіотажного попиту.

«Сумарний обсяг цього сегменту становив 8 400 одиниць, що на 23,6% більше, ніж у березні, і на 25,3% перевищує показники квітня 2024 року», — розповів керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Голова компанії AutoConsulting Олег Омельницький пояснює такі рекорди активізацією попиту, на що реагують й продавці. Останнім часом в Україні помітно збільшилася пропозиція недорогих байків із Китаю, а нещодавно відновилися постачання брендової техніки зі США. Плюс, стрімко зростає сегмент електробайків.

Хто пересідає на мотоцикл

Дані дослідників щодо ринку мотоциклів відрізняються. Наприклад, Інститут досліджень авторинку надав таку статистику. За підсумками першого кварталу цього року, в країні було реалізовано 13,3 тисяч таких транспортних засобів, що на 17% більше, ніж за аналогічний квартал минулого року.

AutoConsulting зафіксував скромніше зростання. За даними Олега Омельницького, у першому кварталі було реалізовано 7,2 тис. мотоциклів, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однією з можливих причин таких розбіжностей в цифрах є той факт, що Інститут досліджень авторинку дає статистику ще й щодо ринку внутрішніх перепродажів, які, за даними Бучацького, за останній рік зросли на 11,3%.

Водночас експерти сходяться на думці, що ринок мотоциклів в Україні переживає неабияку активізацію.

«10% зростання за перший квартал — можливо, не так і багато. Але, порівнюючи з сегментами легкових авто та вантажівок, які за цей же період просідали, мотоциклетна статистика вражає», — каже Омельницький. Він додав, що, за підсумками другого кварталу, статистика продажів, найімовірніше, буде вражаючою, оскільки саме цей період традиційно відрізняється сезонним сплеском попиту.

За словами Омельницького, зростання попиту на мотоцикли пояснюється декількома чинниками.

По-перше, таку техніку почали купувати масово для наших військових. «Волонтери передають партії по декілька десятків одиниць, у перспективі рахунок може йти на сотні у кожній партії. Для армії почали купувати також квадроцикли. Така техніка дешевша, ніж авто, але дозволяє вирішувати певні логістичні завдання», — зазначив експерт.

По-друге, за словами Омельницького, багато українців «не тягнуть» придбання авто. Водночас на ринку з'явилося багато доступних варіантів мотоциклів. «За ціною від тисячі доларів вже можна купити байк, який дає необхідну для людини мобільність», — пояснив Омельницький.

По-третє, в Україні відроджується мотокультура та повертається мода на байки. «У нас здавна існують значні традиції та результати, у тому числі з мотоспорту. Наприклад, минулого року українець став чемпіоном Європи зі спідвею (напрямок мотоспорту — ред.), цього року наш спортсмен посів друге місце», — зазначив Омельницький.

За його словами, «столицею» спідвею в Україні вважається Рівне, мотобола — Полтава, у багатьох регіонах популярний також мотокрос.

Втім, Бучацький вважає, що активізація моторинку свідчить не так про «модну хвилю» чи розквіт байкерської культури, як про погіршення економічної ситуації в країні. «Авто стають непідйомними для багатьох українців, тому вони розглядають мотоцикли, як певний компроміс — ви отримуєте транспортний засіб за порівняно невеликі гроші», — зазначив експерт.

Зазначимо, що мототехніку активно скуповують також кур'єри, яких у багатьох регіонах дедалі більше. Тобто попит на мотоцикли стимулює розвиток служб доставок.

Китайці рулять, американці демпінгують

Ринок мотоциклів в Україні дуже відрізняється від автомобільного. На останньому лідирують продажі вживаної техніки, при цьому основна реалізація машин припадає на великі міста, зокрема, Київ, Львів, Одесу тощо.

Щодо мотоциклів — за даними Омельницького, лідирує саме нова техніка. У першому кварталі з 7,2 тисяч проданих байків майже 5,9 тисяч — нові. Тобто співвідношення нової та вживаної техніки — приблизно 1 до 5. Однією з причин популярності нової техніки є її порівняно невисока ціна. 80% продажів припадає на китайські мотоцикли, цінники на які стартують від тисячі доларів.

У топ-10 найпопулярніших мотоциклетних марок — 9 позицій займають «китайці», одну — «індус» (Spark, Musstang, Lifan, Forte, Geon, Kovi тощо).

Наприклад, цього року продавці техніки Forte наростили обсяги реалізації на 72,8%, Vog — майже на 97%, TVS — на 150%, CF Moto — на 1000% тощо.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

За даними Інституту досліджень авторинку станом на квітень 2025 р.

Найпопулярніші завезені вживані мотоцикли

За даними Інституту досліджень авторинку станом на квітень 2025 р.

Найпопулярніші нові мотоцикли

За даними Інституту досліджень авторинку станом на квітень 2025 р.

Скажімо, мотоцикл Spark SP125 C-2XWQ можна купити за 31,1 тис. грн, Viper ZS 200A5 — за 45,5 тис. грн, Forte FT 300-R1 — за 98,5 тис., а простішу модель Alfa FT 125−2 — всього за 28,8 тис. грн. Зрозуміло, що варіантів машин, навіть уживаних, за такі гроші взагалі немає.

Бучацький додав, що імпорт нових мотоциклів цього року зріс на понад третину, а вживаних — на 54,4%. Тобто, у перспективі розстановка сил на цьому ринку може змінитися. Тим паче, що, за словами Олега Омельницького, останнім часом помітно активізувався канал доставки вживаних байків із США.

«З початком війни доставка вживаної техніки зі Штатів просіла, але зараз знову зростає. У США можна купити з великими знижками мотоцикли відомих брендів (Honda, Yamaha, BMW). Нові моделі таких байків коштують по 20−50 тисяч доларів. Але на американських аукціонах реально знайти за хорошими цінами техніку з незначними ушкодженнями, її приводять до ладу вже на наших СТО і пропонують покупцям», — розповів Омельницький.

Наприклад, у компанії AuctionAuto обіцяють мотоцикли з американських аукціонів «із економією до 40%» і беруться доставити техніку за півтора місяці. Скажімо, ставка за BMW R1200 GS Adventure 2017 року випуску — $ 5,6 тис., Harley-Davidson FLHTK 2016 року — $ 4,5 тис. тощо. Для порівняння: на OLX BMW R1200 GS Adventure 2014 року пропонується майже за 550 тис. грн, або за $13,2 тис., що помітно дорожче, ніж «американець», навіть з огляду на доставку та вкладення у ремонт.

Тому експерти прогнозують велике зростання за «битками» зі Штатів.

За словами Омельницького, динамічно зростає також сегмент електробайків. Він уже зайняв 20% всього моторинку та продовжує збільшуватися. Тобто, за тенденцією зміщення попиту у бік техніки на електротязі, ринок мотоциклів фактично йде в ногу з авторинком.

У сегменті електробайків лідирують легкі моделі, зокрема, скутери. Їх активно розкуповують мешканці сіл та приміських приватних будинків, де є можливість встановити спеціальні розетки та заряджати мотоцикли за тарифами на електроенергію, як для населення (вони набагато нижчі, ніж на «швидких» заправках).

Де живуть поціновувачі байків

Цікаві особливості щодо продажу мототехніки спостерігаються також у розрізі регіонів. «Якщо за автомобілями першість за обсягами реалізації традиційно утримує Київ, то щодо байків — ситуація кардинально відрізняється», — каже Омельницький.

За даними AutoConsulting, цього року на столицю припало близько 8% продажів мотоциклів, тоді як, наприклад, на Волинську область — понад 9,5%, на Львівську — 7,4%, на Рівненську — 7,7%. Водночас, скажімо, в Запорізькій області байки не дуже прижилися — на регіон припадає лише 1,3% продажів. Те ж саме в Миколаївській області — 1,7%.

Тобто найактивніше на мотоцикли пересідають західні регіони з великою кількістю сільського населення.

При цьому тій же таки Волинській області за перший квартал цього року вдалося збільшити свою частку на національному моторинку на 30,7%, а Львівській — майже на 21%. Частка Миколаївської області, навпаки, скоротилася, порівнюючи з минулим роком, на понад третину.

Частка Києва за рік зросла на 34,5%, Дніпропетровської області — на 18%, Одеської — на 11,5%. Зростання за цими регіонами експерти пов'язують саме з поширенням «моди на байки». До того ж, наприклад, на Одещині зосереджена більшість імпортерів мототехніки — тобто там хороший вибір та ціни.

Розпродажу не буде

Зазначимо, що високий попит на мотоцикли штовхає вгору й цінники на техніку.

Формально, зростання цін багато продавців пояснюють девальвацією гривні. Але «внесок» ажіотажу теж є. За оцінками експертів, через підвищення попиту вартість байків за останній рік зросла приблизно на 5%. А на ринку внутрішніх перепродажів продавці дедалі менш охочіше торгуються.

За словами Олега Омельницького, цього сезону основні партії мотоциклів уже поставлені до країни. «Ціни в доларі сформовані, і до квітня 2026 року вони змінюватися, найімовірніше, вже не будуть. Тому ті, хто розраховував, що можна буде купити мотоцикл дешевше, навряд чи дочекаються розпродажу. У гривні ціни можуть зростати у міру девальвації нацвалюти», — прогнозує Омельницький.