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20 травня 2025, 19:48

Попит на мотоцикли в Україні зростає: Лідери продажів

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що чималий приріст торгів відбувся у квітні — сумарний обсяг сегмента 8 400 одиниць, і це на 23,6% більше ніж було у березні (хоч тут свого додає сезонність), але це також на 25,3% більше у порівнянні з квітнем 2024 року.

Серед загальної кількості 50,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4238 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3 390 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 40,4% від загальної кількості.

9,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (772 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (1 квартал 2025 до 1 кварталу 2024):

  • Внутрішні перепродажі: +6,2% M-M, +11,3% Y-Y;
  • Імпорт вживаних: +20,2% M-M, +54,4% Y-Y;
  • Імпорт нових: +43,1% M-M, +34,2% Y-Y.

У всіх підсегментах мотоциклетного ринку зафіксовано зростання — як у місячному, так і в річному вимірі, без очевидного впливу сезонності.

«Однак таке впевнене захоплення українців мотоциклами навряд чи є суто модною хвилею чи розквітом байкерської культури. Радше це симптом глибших процесів: коли економіка стискається, а авто стає непідйомним — байк перетворюється з екзотики на практичний компроміс», — йдеться у повідомленні.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку
На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (407 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (331 ДКП), а також Lifan (275 ДКП).

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Інші марки не подолали 10% межі частки на ринку.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Новою в Україні переважно купують мототехніку китайських виробників: у першому кварталі вкотре лідерами стали марки Spark (972 перших реєстрації), Musstang (676 ПР), та Lifan (624 ПР).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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