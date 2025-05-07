Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%, повідомляє Укравтопром.
7 травня 2025, 9:12
Українці активніше стали купувати вживані авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі
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Ринок вживаних авто
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть: електромобілі — 23%; дизельні — 22%; гібриди — 5%; авто з ГБО — 4%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- VW Golf — 1189 од.;
- Renault Megane — 838 од.;
- Skoda Octavia — 696 од.;
- Tesla Model Y — 552 од.;
- Nissan Leaf — 544 од.;
- Audi Q5 — 511 од.;
- VW Tiguan — 510 од.;
- VW Passat — 491 од.;
- Nissan Rogue — 488 од.;
- Tesla Model 3 — 478 од.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
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Джерело: Мінфін
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