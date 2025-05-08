У квітні українці купили 5 792 електромобілі. З них 4701 — уживані

У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%, повідомляє Укравтопром.

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Ринок електромобілів

Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто — 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто — уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).

Топ-5 нових електромобілів місяця

BYD Song Plus — 179 од.;

VW ID.Unyx — 153 од.;

Audi Q4 — 75 од.;

Zeekr 001 — 63 од.;

Zeekr 7X — 43 од.

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Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом