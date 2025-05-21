Сервіс шерингу документів через «Дію» стане платним для банків та фінустанов

Сервіс шерингу документів через «Дію» 1 червня стане платним для банків та фінансових установ, пише Forbes Ukraine .

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Що відомо

Шеринг документів у «Дії», коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку, від 1 червня стане платним.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.

«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, — сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. — Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000». За його словами, фінустанови готові за це платити.

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На момент публікації ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» відповіли, що вони планують продовжувати використання сервісу, попри запровадження плати за шеринг.

Нагадаємо

Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу — банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.