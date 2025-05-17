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17 травня 2025, 15:28

Банки необхідні для розкриття повного потенціалу стейблкоїнів — PayPal

Банки повинні бути частиною криптовалют, щоб стейблкоїни досягли успіху. Про це заявив Хосе Фернандес да Понте, старший віце-президент PayPal з цифрових валют, під час панельної дискусії на Consensus 2025 у Торонто, повідомляє CoinDesk.

Банки повинні бути частиною криптовалют, щоб стейблкоїни досягли успіху.
Фото: AI

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За його словами, саме банківська інфраструктура забезпечує доступ до фіатних коштів і дозволяє стейблкоїнам виходити за межі криптоіндустрії.

Його зауваження прозвучали на тлі зусиль щодо забезпечення чіткості регулювання цифрових активів у США, оскільки законодавці наближаються до прийняття законодавства про стейблкоїни, яке може переосмислити ринок і дозволити банкам увійти на цей ринок.

«Це буде великим відкриттям», — сказав Ентоні Суху, голова правління та генеральний директор MoneyGram, сервісу транскордонних грошових переказів.

Обидва керівники заявили, що очікують хвилі нових емітентів на ринку після запровадження регулювання, а потім періоду консолідації.

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Наразі на ринку домінують USDT від Tether та USDC від Circle, на які припадає майже 90% від загального обсягу цього класу активів, що становить $230 млрд. Запущений у 2023 році стейблкоїн PayPal — PYUSD — сильно відстає: його загальний обсяг становить лише $900 млн.

Фернандес да Понте не погодився з тим, що ринкова капіталізація є основним показником успіху.

«Ми дивимося на швидкість обігу, кількість активних гаманців, кількість транзакцій. Саме це визначає реальне використання», — сказав він.

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У країнах з високою інфляцією та волатильними валютами споживачі використвують стейблкоїни, підкріплені доларом, як засоби заощадження та інструменти для транскордонних платежів.

Тим часом у розвинених країнах впровадження стейблкоїнів відбувається повільніше. За словами Фернандеса да Понте, за наявності чітких правил стейблкоїни можуть спростити управління корпоративними фінансами та здійснення транскордонних виплат.

«Споживачам не цікаві стейблкоїни самі по собі. Їх цікавить вирішення проблем. Ми пройшли лише половину шляху з десяти років, і саме регулювання визначить, якою буде друга половина цього шляху», — сказав Фернандес да Понте.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
17 травня 2025, 18:13
#
Нащо самим банкам крипта — залишається не зрозумілим.
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