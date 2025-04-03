Платіжний гігант PayPal додав підтримку криптовалют Solana та Chainlink для клієнтів у США та у зв'язаних регіонах. Інформація з'явилася на сторінці часто задаваних питань компанії. Про це пише Forklog.
3 квітня 2025, 16:35
Користувачі PayPal отримали доступ до Solana та Chainlink
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Що це означає
Користувачі можуть купувати, продавати, зберігати та переводити ці активи безпосередньо через сервіс.
Раніше клієнти могли використовувати PayPal як метод оплати для покупки SOL або LINK на MoonPay, яка виступала посередником.
Токени доповнили спектр криптоплатіжних опцій, який включає біткоін, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.
На момент написання SOL та LINK торгуються по $116,10 (-7,9%) та $12,77 (-5,7%) відповідно, за даними CoinGecko.
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Джерело: Мінфін
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